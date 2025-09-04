Bocados de barra en barra

La propuesta de La Bodeguina en esta Semana de la Tapa de Avilés.

Este fin de semana de homenaje a Asturias y a la cultura sidrera invita a saborear los productos emblemáticos del Principado. De ahí que el programa festivo del Día de Asturias, que se desarrollará entre los días 5 y 8 en los seis concejos de la Comarca de la Sidra, incluya degustaciones, visitas a llagares y otras actividades en los que la gastronomía tiene un papel, si no protagonista, sí preponderante.

6 y 7 de septiembre Piloña IX Concursu de Sidre Casero

La sidra es también el reclamo para visitar Infiesto (Piloña) este fin de semana. Los días 6 y 7 se celebrará el IX Concursu de Sidre Casero del concejo. Además del propio campeonato, la ambientación musical y las actividades de entretenimiento para todos los públicos, el programa incluye una corderada (el sábado a las 21.30 horas en la plaza del Ganáu, a un precio de 25 euros para quienes compren el vale en el momento) y una degustación popular de sidra casera. Esto será el domingo en torno a mediodía y se servirá sidra elaborada en Piloña y en Gijón, el concejo invitado a la cita. El vaso conmemorativo para la degustación, que irá acompañada de pinchos, estará a la venta a un precio de 5 euros.

Hasta el 8 de septiembre Avilés XX Semana de la Tapa en Avilés

Más allá de la sidra, este primer fin de semana de septiembre cuenta con otros planes gastronómicos. El más destacado, la Semana de la Tapa de Avilés. Un total de 26 establecimientos de toda la ciudad ofrecen hasta el lunes 8 tapas elaboradas con productos locales. Además, con cuatro sellos en el 'gastromapa', disponible en todos los locales participantes, se pueden ganar diferentes premios.

6 y 7 de septiembre Salas I Quedada de Food Trucks Salense

Otra propuesta gastronómica que anima a ir de barra en barra (en este caso, de gastroneta en gastroneta) es la I Quedad de Food trucks salense. Tendrá lugar los días 6 y 7 y estará abierta de 11 a medianoche el sábado y hasta las 23 horas el domingo. Juegos y actividades para todos los públicos, además de ambientación musical, animarán esta cita, en la que la habrá servicio de bar a cargo de la comisión de fiestas.

7 de septiembre Cudillero y Soto del Barco Comida en la calle

La música y el entretenimiento para mayores y pequeños acompañará también las comidas en la calle que celebran este día 7 Cudillero y Soto del Barco. La reserva de sitio ha de hacerse por teléfono. En el primer caso, en el número 672 206 110; en el segundo, en el 625 419 223.