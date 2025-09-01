El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de las fiestas de la Virgen de El Carbayu en el Ayuntamiento de Langreo M. Varela

El Carbayu busca certificar los 396 años de su fiesta, de las más antiguas España

Los festejos de la patrona de los langreanos se celebrarán el domingo 7 y el lunes 8

Marta Varela

Langreo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:01

Año tras año a principios del mes de septiembre los langreanos suben al pueblo de El Carbayu para honrar a su patrona. Proclamada un 12 ... de septiembre de 1954 se realizó la solemne proclamación. Si bien, todo parece indicar que existen documentos históricos que datan en 1629, la celebración de una festividad en honor a la Virgen. La asociación de festejos de El Carbayu busca legitimar dicho documento que certificaría la festividad como «una de las más antiguas de España», afirmó el presidente Julio González.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  3. 3 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  4. 4 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  5. 5 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo
  6. 6

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  7. 7 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  8. 8

    Óscar Cortés pone la guinda al proyecto del Sporting de Gijón
  9. 9 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  10. 10

    El mayor ejemplar de carabela portuguesa recogido en Asturias medía 28 centímetros de vela y pesaba 250 gramos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Carbayu busca certificar los 396 años de su fiesta, de las más antiguas España

El Carbayu busca certificar los 396 años de su fiesta, de las más antiguas España