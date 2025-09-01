El Carbayu busca certificar los 396 años de su fiesta, de las más antiguas España

Año tras año a principios del mes de septiembre los langreanos suben al pueblo de El Carbayu para honrar a su patrona. Proclamada un 12 ... de septiembre de 1954 se realizó la solemne proclamación. Si bien, todo parece indicar que existen documentos históricos que datan en 1629, la celebración de una festividad en honor a la Virgen. La asociación de festejos de El Carbayu busca legitimar dicho documento que certificaría la festividad como «una de las más antiguas de España», afirmó el presidente Julio González.

Los festejos de este año comenzarán el domingo 7 de septiembre, con una visita al pueblo de Pampiedra. En El Carbayu se lanzará el barrenazu. Ya por la tarde habrá sesión vermú con la actuación de Carru'l país, animación infantil a cargo de Xaleínos Events. Además, la escuela de baile ¿Bailamos?. ofrecerá una exhibición de baile a las 20.30 horas. A la noche se celebrará la primera verbena con DJ Vas Bailar y luego con Cuarta Calle.

El lunes 8 de septiembre, día grande de las fiestas, a las 11:30 horas se bendecirá el ramu, con el Grupo Reija. Se continuará con la lectura del pregón a cargo de Juan Fombella Villaverde, de Cerámica del Nalón, y nombramiento de Langreano de Honor 2025 a Ramón Secades. La misa será cantada por la Agrupación Coral El Carmen José León Delestal. Le seguirá la procesión de la Virgen, por el entorno del templo. A continuación será la comida de campo, con más de 500 personas, estará animada por La Charanga Picante de Gijón. A las 16 horas volverá a actuar el Grupo Reija, y a las 17 horas, Mina Longo. Llegará después la puya del ramu, el Trío Nostalgias y el bingo loco. A las 22.30 será el turno de DJ Vas Bailar, y la «Macrodiscoteca de Dani Parrondo.