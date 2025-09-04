El FIG llena de música Villaviciosa

Durante este fin de semana en Villaviciosa sonará fuerte la música de gaita. El Festival Internacional de Gaita (FIG), organizado por la banda ... Villaviciosa-El Gaitero, comenzó este jueves con la apertura de la exposición de trajes tradicionales asturianos.

La colección –bajo el título 'Asturies n'otra dómina: mucho más que ropa'– es del grupo de baile tradicional San Félix de Candás, entidad que participa además en el festival de este año, con varias actuaciones a lo largo del fin de semana. Sus trajes estarán expuestos en la Casa de los Hevia tantos días como dure el festival, hasta el domingo 8.

La música comenzó a las ocho de la tarde, con el pasacalles de la banda anfitriona, seguido del concierto de Borja Baragaño, Simon Bradley y Julio Rodríguez en el Teatro Riera, a las 21 horas.

Ampliar Exposición de trajes en Villaviciosa. E. C.

Este viernes, a las 17 horas abrirá el mercado artesano del FIG en el parque del Pelambre, la primera cita del día, además de los pasacalles y conciertos. La famosa Nueche en Danza será a las 21.30 horas con los Pandereteros d'Anguaño, Los Collaínos y Grupu Etnográficu L'Oriente, en la carpa de la calle Víctor García de la Concha. Además de la programación del FIG, el gaitero Hevia estará en Villaviciosa este sábado para dar un concierto por el Día de Asturias. Tocará en El Pelambre a las 22 horas. También celebrará las bodas de plata de la concesión del Platinum Europe Award a su disco 'Tierra de Nadie'. En el mismo lugar, a partir de las 23.30 horas, podrá verse una exhibición con 200 drones, un espectáculo único que llevará como título 'Asturias Paraíso Natural'.