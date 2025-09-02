El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manzanas en la Comarca de la Sidra. Pablo Nosti
Día de Asturias

¿Cuánto sabes de Asturias?

Juega con nosotros y pon a prueba tus conocimientos sobre el Principado sus pueblos, sus paisajes y su patrimonio

I. G.

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:25

¿Conoces Asturias? ¿Cuánto sabes sobre sus ciudades y pueblos? ¿Cuánto sobre sus parajes y recursos naturales o sobre su rico patrimonio cultural e histórico? Aprovecha la celebración de este Día Asturias y pon a prueba tus conocimientos sobre el Principado con esta encuesta. Diviértete y descubre algunas curiosidades sobre el Paraíso Natural.

1 de 20

¿Cómo se llaman las rías que delimitan Asturias por Oriente y el Occidente?

¿Cómo se llaman las rías que delimitan Asturias por Oriente y el Occidente?

2 de 20

¿Cómo se llaman los dos lagos de Covadonga?

¿Cómo se llaman los dos lagos de Covadonga?

3 de 20

¿Qué famoso arquitecto diseñó este singular complejo cultural avilesino?

¿Qué famoso arquitecto diseñó este singular complejo cultural avilesino?

4 de 20

Con casi 2.650 metros, ¿cuál es la montaña más alta de Asturias?

Con casi 2.650 metros, ¿cuál es la montaña más alta de Asturias?

5 de 20

¿En qué concejo se pueden ver los bufones de Pría?

¿En qué concejo se pueden ver los bufones de Pría?

6 de 20

¿En qué concejo se encuentra la que se considera la navaja más grande del mundo?

¿En qué concejo se encuentra la que se considera la navaja más grande del mundo?

7 de 20

¿Cuántas 'polas' hay en Asturias?

¿Cuántas 'polas' hay en Asturias?

8 de 20

¿Por qué la cueva de Tito Bustillo está declarada Patrimonio Mundial?

¿Por qué la cueva de Tito Bustillo está declarada Patrimonio Mundial?

9 de 20

¿Qué longitud tiene el túnel del Negrón de la autopista del Huerna?

¿Qué longitud tiene el túnel del Negrón de la autopista del Huerna?

10 de 20

Por sus jardines, por su colección de arte, etc. ¿qué edificio suele describirse como el 'pequeño Versalles de Asturias'?

Por sus jardines, por su colección de arte, etc. ¿qué edificio suele describirse como el 'pequeño Versalles de Asturias'?

11 de 20

¿Cuáles son las razas autóctonas asturianas?

¿Cuáles son las razas autóctonas asturianas?

12 de 20

¿Qué concejos integran la Comarca de la Sidra?

¿Qué concejos integran la Comarca de la Sidra?

13 de 20

¿En qué localidad valdesana se encuentran los restos de un cementerio musulmán de la Guerra Civil?

¿En qué localidad valdesana se encuentran los restos de un cementerio musulmán de la Guerra Civil?

14 de 20

¿En qué concejo está el mayor robledal de Europa?

¿En qué concejo está el mayor robledal de Europa?

15 de 20

¿En qué localidad asturiana que conserva uno de los mayores conjuntos de hórreos de Asturias está el Centro de Interpretación del Hórreo?

¿En qué localidad asturiana que conserva uno de los mayores conjuntos de hórreos de Asturias está el Centro de Interpretación del Hórreo?

16 de 20

¿Cuál es el río más largo de Asturias?

¿Cuál es el río más largo de Asturias?

17 de 20

¿Qué monumento prerrománico asturiano fue imagen de monedas de dos euros?

¿Qué monumento prerrománico asturiano fue imagen de monedas de dos euros?

18 de 20

¿En qué localidad asturiana se encuentra el estadio de fútbol más antiguo de España?

¿En qué localidad asturiana se encuentra el estadio de fútbol más antiguo de España?

19 de 20

¿Quién escribió La Regenta, la gran obra literaria ambientada en Oviedo?

¿Quién escribió La Regenta, la gran obra literaria ambientada en Oviedo?

20 de 20

¿En qué concejo nació y está enterrado el único premio Nobel asturiano?

¿En qué concejo nació y está enterrado el único premio Nobel asturiano?

elcomercio ¿Cuánto sabes de Asturias?

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Cuánto sabes de Asturias?

¿Cuánto sabes de Asturias?