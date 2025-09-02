Día de Asturias
¿Cuánto sabes de Asturias?
Juega con nosotros y pon a prueba tus conocimientos sobre el Principado sus pueblos, sus paisajes y su patrimonio
I. G.
Martes, 2 de septiembre 2025, 10:25
¿Conoces Asturias? ¿Cuánto sabes sobre sus ciudades y pueblos? ¿Cuánto sobre sus parajes y recursos naturales o sobre su rico patrimonio cultural e histórico? Aprovecha la celebración de este Día Asturias y pon a prueba tus conocimientos sobre el Principado con esta encuesta. Diviértete y descubre algunas curiosidades sobre el Paraíso Natural.
