Hevia y 200 drones marcan el ritmo en Villaviciosa

Hevia celebrará en su tierra natal, Villaviciosa, este sábado, 6 de septiembre, el 25 aniversario de la concesión del Platinum Europe Award por su mítico disco 'Tierra de Nadie', distinción que se otorga a los artistas que han vendido más de un millón de discos en un año, en Europa, y de una gira que llevó su música a más de 40 países. Tras el concierto exitoso concierto celebrado en el Teatro Campoamor de Oviedo, el pasado 22 de marzo, ahora será Villaviciosa, con motivo de los actos del Día de Asturias, quien acogerá su espectáculo municipal conmemorativo. El escenario elegido es el parque de El Pelambre, a las 22 horas, donde además estos días se celebra el FIG (Festival Internacional de Gaita).

Será la segunda vez que Hevia ofrezca un concierto en Villaviciosa, después del celebrado el sábado 8 de septiembre de 2018, también coincidiendo con el Día de Asturias, y en el marco de las Fiestas del Portal de 2018. En aquel día, Hevia acompañó a los Reyes de España, y la Princesa de Asturias y la Infanta, en los actos de los tres Centenarios de C0vadonga, con una histórica interpretación a la gaita en el Santuario. Por la tarde, se celebró en concierto en la Plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa.

En esta ocasión, contará con las colaboraciones de la Banda de Gaitas Villaviciosa, la Banda de Gaites Candás, la Banda de Gaitas Xinzo de Limia y la Banda de Gaitas El Centru, del Centro Asturiano de Madrid.

Además de la magia de Hevia, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo único, que se celebra por primera vez en Villaviciosa, una exhibición de drones, que bajo el título 'Asturias Paraíso Natural', podrá verse en el recinto de El Pelambre, desde las 23.30h. 200 drones darán forma al espectáculo, con ell Parque de La Barquerina como base.