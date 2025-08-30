El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vecinos observan el fuego en la zona de Degaña. E. P.

Los incendios vuelven a poner a prueba la política forestal del Principado dos años después

El Gobierno presume de inversiones récord en prevención, pero asume que la magnitud de los fuegos obliga a redoblar esfuerzos y mejorar la coordinación

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:19

La prolongada ola de incendios forestales que azotó al Principado de Asturias durante este mes de agosto volvió a poner a prueba al ... Gobierno autonómico, dos años después de los graves fuegos de la primavera de 2023, que calcinaron unas 11.000 hectáreas —principalmente en el concejo de Valdés— y se convirtieron en el peor episodio de incendios en décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

