Los bomberos urgen incorporar los 40 efectivos pendientes y denuncian su falta de estabilidad Barbón dice que los nuevos profesionales iniciarán la formación en septiembre, aunque algunos sindicatos cifran en 90 las plazas sin cubrir

Ana Moriyón Gijón Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:43

Los bomberos asturianos urgen la incorporación de los 40 efectivos comprometidos para este año por el Gobierno del Principado al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que —explican— permitirán implementar el quinto turno en todos los parques de bomberos y «optimizar los refuerzos con previsión y garantía para grandes emergencias« como la que se está viviendo.

Nati Canto García, representante de Usipa, valora el cumplimiento «aunque lento» por parte de la Administración autonómica de los compromisos adquiridos con la plantilla de Bomberos de Asturias tras la ola de incendios de 2023, aunque recuerda que aún queda pendiente la incorporación de 40 efectivos más. Unas plazas a las que también se refirió este mismo miércoles el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien aseguró que estos nuevos profesionales iniciarán su formación previa en septiembre y destacó que se sumarán a los 83 que se integraron en 2024, alcanzando así más de 600 efectivos en plantilla. «Esta expansión de personal mejora de forma sustancial la capacidad operativa y la respuesta ante emergencias climáticas y otros eventos críticos, como incendios, inundaciones o desastres naturales», destacaron desde la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

Más críticos, sin embargo, se muestran desde el sindicato ISA-SEPA. Su portavoz, Javier Sánchez García, no sólo echa en falta las citadas 40 plazas, sino que recuerda que el acuerdo alcanzado tras los incendios de 2023 incluía 75 plazas de conductor «y a día de hoy solo hay 60». A esto suman además las alrededor de 30 jubilaciones pendientes de cubrir, por lo que «estamos hablando de unas 90 plazas más que podrían estar en activo y que se están cubriendo de forma interina».

Procesos selectivos anuales

En lo que coinciden ambos sindicatos es, sobre todo, en la falta de estabilidad de la plantilla, por lo que reclaman al Gobierno regional medidas urgentes. «Lo que urge ahora mismo es que se convoquen procesos selectivos anuales que reduzcan la altísima tasa de interinidad, consecuencia del uso de bolsas para cubrir nuevas plazas y vacantes por jubilaciones», señalan desde Usipa. «En el SEPA se va a llegar al 50% de interinos, si no estamos ya en esa cifra. Llevamos sin catálogo de puestos de trabajo desde 2013», añaden desde ISA. «Deben acelerarse los procesos de oposición en el SEPA y priorizarse las ofertas de empleo público de este organismo», insiste el sindicato, que también critica que, pese a que los trabajadores tienen prohibido por sentencia realizar horas extra estructurales, «se siguen haciendo diariamente y algunos ya superan las 100 horas».

Desde Usipa, además, consideran que lo ocurrido estos días demuestra la necesidad de «modificar los métodos de extinción» empleados hasta ahora y proponen «formar en medidas de autoprotección a los vecinos de la zona rural forestal». También denuncian un abuso de los contrafuegos. «Hemos visto dar continuamente contrafuegos en condiciones climáticas desfavorables, sin anclajes seguros, sin información entre los equipos de extinción», lo que, en su opinión, no hace más que complicar las labores.

Asimismo, insisten en la importancia de que en los puestos de mando «deben estar especialistas en prevención y extinción de incendios, técnicos universitarios, ejecutando protocolos y procedimientos previamente estudiados. Lo que dejaron claro estos incendios es que no podemos esperar en un cortafuego improvisado sobre la marcha, en una carretera o en un reguero». «Hay que adelantarse a ellos y tener los deberes hechos, con prevención y medios de extinción coordinados y bien dirigidos», reclaman.