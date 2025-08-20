Barbón solicitará la declaración de zona catastrófica y anuncia más fondos contra los incendios

Foto: El presidente asturiano, junto a la delegada del Gobierno y el consejero de Gestión de Emergencias, saluda al equipo de bomberos de Andorra desplazado a Asturias para colaborar en la extinción de incendios. Vídeo: imágenes del SEPA del incendio en Degaña esta mañana.

Ana Moriyón Gijón Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:43 | Actualizado 12:58h.

El Gobierno del Principado pedirá la declaración de zona catastrófica para las áreas más afectadas por la oleada de incendios y reforzará el presupuesto destinado a la prevención y extinción. El presidente autonómico, Adrián Barbón, lo confirmó este miércoles tras participar como cada mañana en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que hace seguimiento de la evolución de los incendios desde La Morgal.

En relación con la declaración de zona catastrófica, Barbón recordó que es habitual que el Principado realice esta solicitud al Gobierno central ante situaciones de esta gravedad, aunque subrayó que antes debe perimetrarse la zona afectada y cumplir unos requisitos determinados. Más firme se mostró al garantizar más recursos para la prevención de incendios, y advirtió a la oposición de que tendrá «una ocasión de oro» para demostrar su compromiso con el medio rural.

Así, recordó que en los presupuestos de 2025 ya hubo «cifras récord» en prevención y extinción, casi 100 millones de euros, «y el Partido Popular votó en contra». «Si en estos dos últimos años se ha incrementado de forma sustancial el presupuesto que destinamos a prevención con un fondo de cooperación con los ayuntamientos específico, ya les avanzo mi propósito de aumentar la partida del mismo para que los ayuntamientos puedan ejecutar medidas defensivas», afirmó.

En cuanto a las ayudas a los ganaderos que ya demanda el PP, el presidente aseguró que ya se están examinando, aunque pidió cautela a la hora de dar cifras. «Me gustaría poder decir alegremente vamos a dar tantas ayudas, pero eso lleva una tramitación lógica y un control financiero y jurídico que se está haciendo», señaló Barbón, quien confía en poder avanzar más datos tras la reunión del Consejo de Gobierno del lunes.

Barbón confirmó también que fuego que amenaza Degaña sigue siendo, junto al de Somiedo, el punto más conflictivo y explicó que los medios asturianos ya están trabajando desde León para aplacar las llamas que amenazan al concejo asturiano, tal y como se había anunciado. Pese a las críticas de sindicatos de Bomberos de Asturias, el Gobierno regional insiste en que existe buena coordinación. «Hay comunicación constante tanto con Galicia como con Castilla y León, pues son vínculos territoriales claves», dijo.

El presidente explicó incluso que había hablado telefónicamente con su homólogo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para comunicarle el paso de los medios del Servicio de Emergencias del Principado a León. «Lógicamente no cruzo una frontera sin avisar, y él está encantado de que le echemos una mano», dijo. «Los equipos de extinción no distinguen provincias; trabajan en ambas laderas para apagar el fuego. Es una forma de expresar solidaridad, pero también de proteger a Asturias».