Los alcaldes ven causas primarias del fuego la falta de prevención y el despoblamiento

El despoblamiento de las zonas rurales puede aumentar el riesgo y la gravedad de los incendios forestales. Esto debido a que el abandono de ... los montes lleva a una acumulación de vegetación seca que actúa como combustible, facilitando la propagación del fuego. Además, perder habitantes en las zonas rurales se traduce también en menos vigilancia y en una menor capacidad de respuesta rápida ante un incendio. Esta es la respuesta en la que coinciden el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, el alcalde de Cabrales, José Sánchez, y el alcalde de Amieva y también ganadero, Carlos Salazar, cuando se les pregunta ¿por qué Asturias se ha visto tan afectada estos últimos días por el fuego?. Para ellos, la respuesta va más allá de lo evidente.

De hecho, el regidor de Amieva es rotundo en afirmar que «el monte no se está limpiando porque no hay gente que lo limpie. Y no estoy hablando de pradería, sino estoy hablando de tierras que son propiedad privada, pero que sus dueños marcharon y ahora están llenas de maleza y totalmente descuidadas. Esto es la consecuencia del despoblamiento», subraya Carlos Salazar.

Sin embargo, también está convencido de que el despliegue para combatir los incendios no se hizo a tiempo. «La realidad es que no se trabajó como se tenía que trabajar. Estoy viendo que los políticos estamos abriendo la boca, que si desplegamos, que si no desplegamos... No se desplegó como se debería de haber desplegado, se buscó ayuda tarde y la verdad es que un incendio no se combate cuando ya está en expansión, sino cuando empieza», afirmó Salazar.

Lo mismo piensa el alcalde de Cabrales, José Sánchez, quien asegura que hace unos 40 o 50 años, «lo que hoy parecen bosques abandonados, eran fincas que se dejaron de segar y se hizo un bosque, pero tiene sus propietarios», explica.

Añade que «el otro problema que tenemos es que es ya no quedan muchos ganaderos. No hay pastores del ganado, tampoco hay cabras ni ovejas. Ahora sólo es un matorral que se está quemando. La gente tuvo que abandonar el campo porque, por un lado, las subvenciones no son buenas, y, por otro, tenemos al lobo también por ahí pululando», comentó Sánchez.

«Ni prevención ni medios»

Por su parte, el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella considera que el gran problema que agravó los incendios en Asturias es «la falta de prevención y la falta de medios para poder hacer pistas, para poder hacer incluso zonas de evacuación, para poder hacer cortafuegos o desbroces perimetrales», señala Fontaniella.

Para este regidor cangues, que ha visto en primera línea el sufrimiento de los vecinos de Genestoso, El Acebo o Fonceca, lo preocupante es que los recursos económicos que se dan «no son suficientes», y afirma que «en Cangas hay 824 kilómetros cuadrados y más de 300 núcleos rurales repartidos y dispersos por todo el concejo. Necesitamos más recursos», zanjó.