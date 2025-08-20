El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde de Amieva, Carlos Salazar, con su ganado en el pico de Cabroneru. Salomé García
Incendios en Asturias

Los alcaldes ven causas primarias del fuego la falta de prevención y el despoblamiento

Incendios forestales ·

Los regidores de Amieva, Cangas del Narcea y Cabrales coinciden en que hacen falta más recursos para combatir los incendios en Asturias

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:38

El despoblamiento de las zonas rurales puede aumentar el riesgo y la gravedad de los incendios forestales. Esto debido a que el abandono de ... los montes lleva a una acumulación de vegetación seca que actúa como combustible, facilitando la propagación del fuego. Además, perder habitantes en las zonas rurales se traduce también en menos vigilancia y en una menor capacidad de respuesta rápida ante un incendio. Esta es la respuesta en la que coinciden el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, el alcalde de Cabrales, José Sánchez, y el alcalde de Amieva y también ganadero, Carlos Salazar, cuando se les pregunta ¿por qué Asturias se ha visto tan afectada estos últimos días por el fuego?. Para ellos, la respuesta va más allá de lo evidente.

