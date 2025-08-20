Asturias centra sus esfuerzos en Degaña tras una semana de incendios Siete de los quince focos registrados continúan activos, pero la situación mejora y se reabre el servicio del funicular de Bulnes y las rutas de Muniellos y Los Lagos

Una semana después de que el Gobierno del Principado activara la Situación 1 de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado (INFOPA) –nivel que cuatro días después se elevó a Situación 2 para poder solicitar el apoyo de la UME (Unidad Militar de Emergencias)– continúan activos en la región siete de los quince fuegos registrados. Eso sí, «la principal preocupación» del Gobierno del Principado en estos momentos es el incendio forestal que amenaza Degaña, procedente de León, y donde se concentran ahora todos los esfuerzos. Hasta allí, de hecho, se ha desplazado el Puesto de Mando Avanzado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), hasta ahora instalado en Cangas del Narcea.

Según el último parte facilitado por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se contabilizan en Asturias 15 incendios forestales, 7 activos, 6 que están controlados y 2 estabilizados.

La valoración por parte del Principado es positiva y, de hecho, este miércoles volverán a estar operativas las rutas de transporte que se habían suspendido como medida preventiva y que afectan a los accesos a la localidad cabraliega de Bulnes –el servicio de funicular–, así como a la Reserva de la Biosfera de Muniellos, en Cangas del Narcea y los Lagos de Covadonga, en Cangas de Onís. Permanecen suspendidas, no obstante, las rutas entre Arenas-Poncebos y Poncebos-Tielve-Sotres, en Cabrales, la Reserva de la Biosfera de Ponga y la Reserva de la Biosfera de Somiedo.

En Degaña se trabaja para intentar contener el fuego que procede de León con maquinaria pesada y con medios tanto terrestres como aéreos de Bomberos de Asturias. Además, también se desplazó hasta este concejo el equipo de refuerzo sanitario y el equipo médico de UVI-móvil, movilizado por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) desde la activación del INFOPA.

En el incendio de Genestoso–Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, se continúan realizando tareas de remate en el flanco de Llamera. En este incendio, además de Bomberos de Asturias, trabajan tres empresas forestales y estuvieron participando en las labores dos helicópteros, uno de ellos el de la brigada de Castilla-La Mancha que ya retornó a su comunidad autónoma.

El otro fuego destacado en cuanto a la movilización de medios es el de Somiedo (Caunedo-Gúa) donde, a lo largo de la jornada del martes, intervinieron dos helicópteros, el bombardero del MITECO y la aeronave desplazada desde Navarra.

También permanecen activos dos incendios en Ponga. El de La Uña-Arcenorio, donde se ha realizado un importante esfuerzo operativo con medios aéreos y por tierra con efectivos de Bomberos del SEPA y una empresa forestal, además de una brigada de Castilla y León. En Taranes se mantienen activos dos pequeños focos que continúan en vigilancia por parte de los agentes medioambientales.

En el incendio de Camarmeña (Cabrales), donde ha trabajado un helicóptero procedente de Castilla y León, se ha sobrevolado todo el perímetro y se han registrado pequeñas reactivaciones en la canal de Estremeru. Y el incendio de Caunedo-Perlunes (Somiedo), aunque se reactivó durante la noche en la zona de Perlunes, no presenta actividad en el resto. También está activo el fuego de Faedo, en el concejo de Quirós.

El Principado da por estabilizados los incendios de Bezanes (Caso) y Valle de Moro (Ponga), aún bajo vigilancia.