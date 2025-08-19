La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León

B. López Martes, 19 de agosto 2025, 12:21 | Actualizado 12:48h. Compartir

Asturias avanza en la lucha contra los incendios, un total de 17 esta mañana, de los que ocho siguen activos. Preocupa sobre todo el fuego que afecta a Degaña y que procede del foco de Anllares del Sil, en León. Por ello, el Gobierno asturiano, que ayer urgía a la comunidad vecina a extinguir sus incendios, promete colaborar con León para tratar de frenar el avance del fuego desde allí. «Sin desatender en ningún caso las necesidades de Asturias, una vez controlada la situación, entraremos de lleno a colaborar, porque somos una comunidad solidaria y porque sus circunstancias nos afectan directamente», ha explicado este martes el presidente del Principado, Adrián Barbón.

La situación actual en Asturias permite cierta optimización de recursos, ha explicado el presidente, ya que la evolución ambiental ha dado en la región esa «ventana de oportunidad», con el enfriamiento de las temperaturas, con lluvia incluso en algunas partes.

De momento, los efectivos de la UME dejan Asturias para trasladarse a León y tratar de frenar el avance descontrolado de las llamas allí.

En este sentido, ha recordado que los focos más peligrosos de Asturias, ubicados en Cangas del Narcea, Degaña, Somiedo y Ponga, proceden de León. «En la medida de nuestras posibilidades, destinaremos allí recursos y medios para colaborar», ha explicado.

El jefe del Ejecutivo ha encabezado esta mañana en La Morgal la reunión del comité de crisis que evalúa la situación de los incendios. Al finalizar, ha informado de que el puesto de mando avanzado, instalado hasta ahora en el recinto ferial de La Imera, en Cangas del Narcea, se trasladará a Degaña, donde está el foco en el que se concentrarán la mayoría de los recursos en las próximas horas.

«No voy a juzgar lo que se está haciendo en otras partes, pero sí quiero poner en valor cómo estamos trabajando en Asturias, porque creo que es el camino correcto», ha señalado Barbón, quien ha vuelto a subrayar la total coordinación con el Gobierno de España y con otras instituciones en la lucha contra el fuego. «El trabajo del operativo, coordinado y complejo, está dando una respuesta positiva, porque estamos viendo la contención de incendios», ha agregado.

Además, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico está examinando la posibilidad de habilitar líneas de ayuda para las ganaderías perjudicadas por la destrucción de pastos: «Que sepan que el Gobierno de Asturias no les va a dejar tirados».

Situación de los incendios

Asturias suma este martes 17 incendios forestales, de los cuales 8 permanecen activos, otros 8 están controlados y 1 se encuentra estabilizado, según la última actualización del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

A lo largo de toda la noche se ha estado trabajando con maquinaria pesada desde el puerto de Trayecto en la línea de cumbre, creando una infraestructura de defensa entre ambas comunidades. Además, se va a crear otra línea de defensa en el puerto de Cienfuegos. En lo que se refiere a medios, tanto terrestres como aéreos, permanecen en la zona Bomberos de Asturias con uno de sus helicópteros y está previsto que se destine una dotación de 24 efectivos provenientes de la Comunidad Foral de Navarra.

A Degaña también se desplazará el equipo de refuerzo sanitario, equipo médico de UVI-móvil, movilizado por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) desde la activación del INFOPA. Respecto al incendio de Genestoso-Somiedo procedente del incendio leonés de Orallo, continúan en la zona personal de Bomberos de Asturias, empresas forestales y maquinaria pesada: buldócer y retroaraña.

El frente de este incendio en el sector de Llamera (Cangas del Narcea) está controlado y en el sector de este incendio en el concejo de Somiedo, continúan trabajando Bomberos de Asturias, empresas forestales en su parte baja y en la zona alta, se interviene con medios aéreos para realizar labores de extinción. Se ha comunicado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) la disposición de Asturias, para que en coordinación con Castilla y León, estos efectivos puedan trasladarse al incendio de Anllares del Sil.

Entre los incendios activos destacan los de Ponga (Taranes, Valle del Moro y La Uña/Arcenorio), Cabrales (Camarmeña), y Somiedo (Caunedo/Perlunes), donde se despliegan medios terrestres y aéreos. La Ruta del Cares permanece cortada.

El único incendio estabilizado está en Caso (Bezanes), mientras que los controlados se ubican en Allande (Lago), Cangas del Narcea (Vallado 2/La Pachalina y Cobos), Coaña (Lebredo, Medal y Loza), Tineo (San Félix), Ponga (Puerto Sus) y Villayón, todos pendientes de supervisión ambiental.