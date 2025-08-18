Asturias contiene los incendios con críticas a León

Ana Moriyón Gijón Lunes, 18 de agosto 2025, 21:10 | Actualizado 21:17h. Comenta Compartir

La lluvia, el viento del Norte y la niebla en las zonas de montaña favorecen las labores de extinción en el Principado, donde aún quedan activos ocho de los diecisiete focos, y permiten a la región contener el fuego que amenazaba pueblos y parajes naturales. Desde el Gobierno regional sacan pecho por la actuación llevada a cabo en los últimos días y se muestran optimistas por las nuevas condiciones meteorológicas, pero piden prudencia y miran con inquietud el fuego aún descontrolado en la provincia de León. Tanto que no escatiman críticas hacia la gestión por parte de la Junta de Castilla y León y piden «más medios» para aplacar los fuegos desatados en la vecina León y que afectan al Principado. Y es que la oleada de incendios que azota estos días a toda España no sólo ha abierto una nueva guerra política entre la Administración central y algunas autonomías, sino que también está provocando fuertes tensiones entre Asturias y León.

Tanto el presidente del Principado, Adrián Barbón, como el consejero de Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, quisieron recalcar que los incendios más graves que afectan estos días al Principado tienen su origen en la comunidad vecina, destacaron la eficacia y buena coordinación de los recursos desplegados en Asturias frente a lo que consideran una gestión menos eficiente por parte de Castilla y León e, incluso, presumieron del control «en tiempo récord» de los fuegos que se generan dentro de Asturias frente a lo que ocurre fuera de este territorio.

Así, pese a la nueva situación meteorológica que Barbón calificó de «ventana de oportunidad», persiste la inquietud en Asturias por lo que está ocurriendo en León: «Mantenemos esa preocupación porque no dependemos de nosotros mismos», asumió Alejandro Calvo. Según explicó, los incendios originados en Asturias se están controlando «en apenas unas horas» gracias al despliegue de medios, pero «lo que nos viene de fuera es preocupante».

Por ello, reclamó que se refuercen los medios en León para sofocar cuanto antes el incendio procedente de Anllares del Sil y que amenaza Degaña: «Ese incendio tiene que apagarse en León. Sería lo lógico». Calvo recalcó que los equipos asturianos ya se coordinan con los de la comunidad vecina, aunque lamentó que los bomberos en León «no tengan jefe de zona». Añadió que, si es necesario, Asturias trabajará con anticipación en la parte leonesa para contener las llamas.

El consejero también se refirió al incendio de grandes dimensiones que afecta a Posada de Valdeón (León), donde también espera que la Junta de Castilla y León concentre recursos para atajarlo cuanto antes, aunque también ofreció colaboración desde el Principado: «Si en los próximos días podemos ayudar, lo haremos, porque está a las puertas de los Picos de Europa y entendemos que es patrimonio de todos, de las tres comunidades que gestionamos el parque», señaló. La polémica está servida porque ya hay vecinos de Posada de Valdeón que aseguran que el fuego se originó en Asturias. «Los incendios de Asturias no están generando problemas en León sino todo lo contrario», respondió Calvo.

El presidente del Principado, que este lunes se desplazó a la sede del Servicio de Emergencias (Sepa), en La Morgal, para participar en la reunión del comité de crisis que evalúa la situación de los incendios forestales insistió en que la prioridad absoluta sigue siendo proteger a los habitantes y pueblos, y garantizar la seguridad de todos los que trabajan en el terreno. «Si hubiera el mínimo riesgo para cualquier población, se actuaría de inmediato, ténganlo claro», subrayó. En la misma línea, hizo un llamamiento a la prudencia y pidió a la ciudadanía mantenerse alejada de los focos activos, al tiempo que destacó el importante despliegue, la gran coordinación de todos los equipos implicados en las labores de vigilancia y extinción, así como la colaboración del Gobierno de España y de comunidades como Castilla-La Mancha y Navarra, que han aportado medios propios para reforzar el dispositivo. «En todo momento hemos actuado con todos los recursos a nuestro alcance», subrayó.