Incendios forestales en Asturias | Lucha sin cuartel para proteger el paraíso natural Casi 300 efectivos, en el «mayor despliegue de la historia de Asturias» luchan para frenar los 15 incendios que amenazan los tesoros medioambientales de la región

Chelo Tuya Gijón Domingo, 17 de agosto 2025, 23:47 Comenta Compartir

«El mayor despliegue de la historia» contra los incendios en Asturias. Casi 300 efectivos, entre ellos, «la brigada helitransportada que nos ha enviado Castilla-La Mancha. Ya he llamado a Emiliano García-Page para agradecérselo». Todo para acabar contra los quince fuegos que siguen quemando la región. Ocho de ellos, activos. Todos originados «fuera de Asturias: nos llegan todos de León».

Esas fueron las primeras palabras de Adrián Barbón tras visitar el Puesto de Mando Avanzado (PMA) habilitado en Cangas del Narcea. Una reunión en la que también estuvo la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

Fue este último quien explicó que en Asturias aún no se puede hacer balance de las hectáreas quemadas. «Estamos hablando de un perímetro de fuego de 4.000, pero eso no significa que todas se quemen. En los primeros momentos hablamos de unas 900» hectáreas arrasadas. Nada que ver con las 50.000 ya arrasadas en Orense.

También precisó que en Asturias «no hay cifras de personas evacuadas, más allá de las que estaban en los refugios de montaña de Picos de Europa». Refugios que permanecerán cerrados mientras los fuegos sigan quemando hectáreas en la zona y, sobre todo, provocando cortinas de humo que ciegan. «Tampoco podemos permitir el acceso en lugares como, por ejemplo, la Ruta del Cares, porque hay riesgo de argayos provocados por las labores de extinción», apuntó Lastra. De hecho, el acceso a los parques de Picos de Europa y Somiedo está prohibido. Como también se cortó el paso por carretera a Covadonga y por la N-621, en el Desfiladero de la Hermida.

Tres fuegos preocupantes

Barbón quiso ver por sí mismo «la situación en Cangas del Narcea, que, como sabéis, es el concejo más castigado». Atacado por tres incendios, dos de ellos están controlados, los de Vallado 2 y Cobos, pero el más importante y dañino es el que sigue activo en Genestoso. «En realidad, ese fuego es el mismo que está quemando Somiedo. Llegan ambos del de Orallo, en León». En ellos trabajan el personal de bomberos de los parques de Tebongo y Somiedo, la Unidad Militar de Emergencias (UME), dos cuadrillas forestales de Medioambienteal Valledor, dos bulldozer y un medio áereo de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA). Junto a bomberos de Grado, la empresa forestal Brigadas Forestales Asturianas y la Brigada de Refuerzo contra Incendios Fortestales (BRIF) de Tineo.

Precisamente, en Somiedo se detectaron en la mañana de ayer dos incendios, provocados, a la altura de Caunedo, que obligaron a cortar la carretera AS-227 a su paso por la localidad. Salvo esa excepción, Barbón insistió en que estamos ante un nuevo momento. No sólo son incendios diferentes, sino que «por primera vez, ninguno nació en Asturias, todos nos llegan desde León».

Como el que ha mantenido en vilo a los equipos desplegados en Degaña. Finalmente, el incendio de Anllares del Sil, en León, llegó al concejo asturiano. Entró por Valdeprado, donde, explicó Alejandro Calvo, «se trabaja en crear una línea de defensa». Es allí donde se ha incorporado la brigada helitransportada de Castilla-La Mancha, que se suma a un equipo formado por efectivos del parque de Tineo, la UME, la empresa forestal Brigadas Forestales Asturianas, un buldozer y una máquina retroexcavadora. «Es un frente de diez kilómetros», recordó Barbón.

Además de los tres fuegos más preocupantes y el de Caunedo, también siguen activos los de Bezanes, en el concejo de Caso; el de Taranes, en Ponga; el de Faedo, en Quirós, y el que dio origen al cierre de la Ruta del Cares: el de Camarmeña en Cabrales.

A ellos se suman cuatro controlados, los dos de Cangas del Narcea ya citados y dos en Coaña: en Lebredo y en Medal y Loza. Hay otros dos incendios estabilizados: en Villanueva de Oscos ( La Garganta/Sierra de Bobia) y en Ponga (Puerto Sus). Y, finalmente, uno en revisión, el que ha vuelto a arder en la localidad tinetense de San Félix.

«Queda mucha batalla»

Casi 300 personas que están haciendo, dijo Barbón, «un trabajo enorme». Explicó que los medios aéreos «pueden actuar cuando hay visibilidad. Oímos decir que no ven a los helicópteros, pero hay que tener en cuenta que en Asturias priorizamos a las personas. Tanto salvar a las que viven en los pueblos cercanos a los fuegos como a los que forman parte del sistema de extinción».

Pese a que, en estos momentos, sea doce los incendios y no los dieciséis de ayer, tanto Barbón como Calvo confirmaron que, aunque «hay que trasmitir tranquilidad, aún queda mucha batalla». Y mientras hablaban, sobre ellos llovía ceniza.