Adrián Barbón, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) habilitados en Cangas del Narcea. Juan Carlos Román
Oleada de incendios en Asturias

Barbón: «En los incendios de 2023, en Asturias aprendimos la lección: proteger los entornos rurales»

Adrián Barbón recuerda que tras los 12 días que arrasaron casi 29.000 hectáreas «se incrementaron los efectivos y los ayuntamientos recibieron más dinero que nunca para prevención»

Chelo Tuya

Gijón

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:08

En el Puesto de Mando Avanzado (PMA) habilitado en el recinto ferial de Cangas del Narcea se habló mucho de 2023. No en vano ... es el peor año de la historia de Asturias en cuanto a incendios forestales. En solo doce días de aquel año, los que pasaron entre el 28 de marzo y el 8 de abril, se quemaron 28.811 hectáreas. Una cifra nunca antes registrada y que, para hacer cómoda la comparativa, es como si se hubieran calcinado 28.811 campos de fútbol.

