Asturias, ante las horas más críticas de los fuegos, lucha por salvar sus entornos naturales

Los incendios forestales no dan tregua y siguen preocupando de oriente a occidente de Asturias. Son doce los fuegos que esta mañana se cuentan en la región, según la última actualización del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Seis están todavía activos, cuatro controlados y dos estabilizados y en ellos trabajan los efectivos de bomberos, la BRIF, la Unidad Militar de Emergencias (UME), agentes medioambientales y empresas forestales, además de una brigada helitransportada de Castilla La Mancha y medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica.

Ya avisaba el sábado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo que las próximas 48 horas iban a ser «complicadas» y en ellas está inmersa la región. Los focos de Genestoso y Somiedo, ambos derivados del de Orallo, en León, y el de Degaña, que se desató ayer por la tarde desde el pavoroso fuego de Anllares del Sil, también en la provincia vecina, son los más peligrosos.

En el incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea, trabajan este domingo el personal de bomberos de los parques de Tebongo y Somiedo, la UME, dos cuadrillas forestales de Medioambiental Valledor, dos bulldozer y un medio aéreo de Bomberos del SEPA.

En Somiedo, concretamente en Villar de Vildas, los efectivos lograron un cortafuegos en la Pornacal, donde los vecinos temían anoche que llegaran las llamas. Allí luchan contra el fuego los bomberos de Grado, la empresa forestal Brigadas Forestales Asturianas y la Brif de Tineo. El operativo está coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Cangas del Narcea.

Por su parte, en Valdeprado (Degaña), los efectivos del SEPA aúnan sus esfuerzoa en crear una línea de defensa para frenar el avance del incendio de la localidad leonesa de Anllares del Sil, que causa estragos al otro lado de la frontera. Aquí permanecen un Jefe de Zona de Bomberos y efectivos del parque de Tineo, la UME, la empresa forestal Brigadas Forestales Asturianas, la Brigada Helitransportada de Castilla-La Mancha y un bulldozer y una máquina retroexcavadora.

También permanecen activos el incendio de Bezanes (Caso) en el que trabajan un jefe de zona de bomberos, efectivos del parque de San Martín del Rey Aurelio y la empresa forestal Cofoso. El de Taranes (Ponga), que revisarán los agentes del Medio Natural, el de Camarmeña, en Cabrales, que mantiene cerrada la Ruta del Cares, y uno último, en Villamarcel (Quirós), que será revisado por la guardería.

El SEPA también informa que los incendios que permanecen controlados hoy son los de Vallado y Cobos en Cangas del Narcea, y en las localidades de Lebredo y Medal y Loza, en Coaña, ambos están en revisión por parte de los agentes medioambientales.

Riesgo muy alto de nuevos fuegos

Todo en una jornada en la que Asturias aparece en tonalidad naranja en su todo el mapa de Riesgo de Incendio que, cada día, publica el SEPA. Eso significa que el riesgo es 'muy alto' y que, claro, están prohibidas todas las quemas. De hecho, prohibidas están, incluso, cualquier actividad al aire libre que pueda suponer un riesgo para el monte, como las barbacoas, o para las personas. Tanto el Parque Nacional de Picos de Europa como el Parque Natural de Somiedo son lugares vedados para las actividades al aire libre.

Tal y como recordó ayer la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, «no es el momento de darse un paseo» porque, como recordó, «si sufren alguna emergencia, quizá no se les podrá atender porque los efectivos están concentrados en la extinción de incendios». De tal modo están cerrados los refugios de montaña de Picos, como el de Collau Jermoso, Cabrones y Urriellu. Desde este último se emitió un comunicado en redes sociales a todos los montañeros: «Los incendios que están muy cerca de Picos de Europa por el sur o por el este y en la Ruta del Cares hacen que la concentración de humo no sea nada recomendable realizar rutas o actividades dentro del Parque Nacional de Picos de Europa. Por esta situación nos vemos obligados a cerrar los refugios en los que permaneceremos las guarderías en sus puestos para informar y dar servicios mínimos de información a las autoridades o a las personas que nos llamen. Para aquellas personas que tienen intención de subir desaconsejamos realicen sus actividades por lo menos en las próximas 48 horas para ir viendo cómo evoluciona la situación y esperar que se limpie el ambiente de humo». La situación continuará hasta que las lluvias o el control de los incendios permita reanudar la actividad«.