Asturias advierte: «Nos quedan 48 horas complicadas por los incendios forestales»

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, habla con Manuel González, quien fuera alcalde de Somiedo, y con el actual regidor, Belarmino Fernández, sobre la situación de los incendios forestales en Asturias.

Kilómetros antes de llegar a Somiedo ya huele a humo. En los móviles comienzan a sonar sin fin una alerta con el el mensaje de Protección Civil: «Grave peligro por incendios forestales en la Cordillera Cantábrica. Abandone toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural. Evite el tránsito en toda el área. Siga las instrucciones de las autoridades. Llame al 112 solo en caso de emergencia».

Pese a ser jornada soleada, la subida hasta Villar de Vildas, siguiendo el curso del río Pigüeña se hace en medio de una luz fantasmagórica, la que ofrece el sol a través del muro de humo. Al salir del coche, una lluvia de ceniza lo cubre todo. «Hemos repartido mascarillas entre la población», explicó el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. Alejandro Calvo lo dijo en Villar de Vildas, a donde acudió en compañía de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, para revisar, junto al alcalde somedano, Belarmino Fernández, los límites del pueblo.

«Los trabajaos están muy, muy concentrados en la zona de Genestoso, para paliar la angustia de tener el fuego tan cerca de las viviendas» pero también preocupa el incendio que avanza por el Valle de las Cerezales. «Hemos estado con los agentes de medio ambiente, viendo como están la situación. Priorizamos la situación de los pueblos».

Y no puso paños calientes. «Los incendios siguen avanzando. Estamos vigilando que el fuego de Orallo no pase a Asturias, que está muy cerca, estableciendo estrategias de defensa en la zona. Nos quedan 48 horas muy complicadas», sentenció.

Igualmente preocupada se mostró la delegada del Gobierno, que destacó que la coordinación «entre la Administración autonómica y la del Estado es total. Aquí está desplegada la Unidad Militar de Emergencias (UME) desde hace días, también las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) y la Guardia Civil con retenes donde es necesario y el helicóptero de la Guardia Civil verificando, con el del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), desde el aire para cómo acometer cada incendio».

Y fue muy clara. «A todos los que quieran darse un paseo por Picos de Europa o por Somiedo, ahora no es el momento». Lastra explicó que, en caso de sufrir una emergencia durante esa ruta, «quizá no puedan ser atendidos, porque los medios están desplegados en acabar con los incendios». Además de pedir «prudencia a la población» insistió, «en la zona de Picos de Europa y en Somiedo no es el momento de hacer actividades lúdicas y deportivas».

Preocupación por la Pornacal

En Somiedo se encontraron con el alcalde actual, Belarmino Fernández, y también con otro histórico, Manuel González. Lolo recordó a los visitantes que en su casa habían estado presidentes «como Pedro de Silva» y se mostró convencido de que «la situación está controlada».

Para el actual regidor, el problema está en que el fuego del Valle de los Cerezales «pase el río Pigüeña». De momento, una gran zona de hayedos hace de barrera natural. Anoche fue momento de «evacuar a los animales que estaban en los montes más altos». Hoy, es el momento de observar que el fuego no siga adelante.

Eso espera, Soraya Temprano, responsable del restaurante y alojamiento rural La Corte, caminaba con mascarilla. «Acabo de pasar una neumonía y esta lluvia de cenizas no me viene bien». No obstante, tanto ella como los turistas que descansan en Villar de Vildas están «tranquilos».

El único temor es que el fuego llegue a la Pornacal. «Entonces, adiós, porque se quema todo», explicó Adriano Berdasco, vecino de la zona y presidente de la Federación Asturiana de Turismo Rural (Fastur). De momento, la Pornacal sigue a salvo.