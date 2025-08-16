Genestoso, en vilo: «Hemos resguardado a nuestros animales. El fuego sigue descontrolado»

«Esto pasa porque tenemos los pueblos rodeados de maleza y no hacen nada por limpiar. Está todo descuidado. No hay ningún tipo de control», lamentan los vecinos

Soraya Pérez Gijón Sábado, 16 de agosto 2025, 14:09

El incendio que se desplazó desde León y que ataca a Genestoso, en Cangas del Narcea, continúa ardiendo. En él permanecen desplegados efectivos de bomberos de Tebongo, La Morgal, Ibias, la UME, un medio aéreo del SEPA y dos cuadrillas de la empresa forestal Medio Ambiental Valledor. Pese a ello, durante la jornada de ayer por la tarde, se procedió a la evacuación voluntaria de los vecinos de Llamera y Sonande ante la cercanía del fuego a ambas localidades.

La situación preocupa mucho a los vecinos, que se muestran «impotentes por no poder hacer nada». Así lo explica Javier Rivas, que relata que durante la noche, aunque dura porque «se unieron dos fuegos», estuvo «muy bien controlado».

«El problema es que ahora el fuego está amenazando la zona de Llamera y Sonande. Nosotros aquí en el pueblo hoy ya estamos mejor porque la actuación que llevaron a cabo durante la noche da la sensación de que resultó bien, pero aún estamos muy preocupados porque el fuego sigue descontrolado», contó el vecino de Genestoso.

También Juan Machado apuntó que «hoy estamos un poco mejor que ayer, pero la situación sigue siendo muy difícil». Este vecino explicaba las medidas que ya están tomando los habitantes de esta localidad de Cangas del Narcea: «Ya hemos resguardado a todos nuestros animales, pero el fuego sigue descontrolado. Y tengo que ser pesado, pero vuelvo a decir que todo esto pasa porque tenemos los pueblos rodeados de maleza y no hacen nada por limpiar. Cuando yo era un chaval se hacían quemas controladas, pero ahora está todo descuidado. No hay ningún tipo de control», explicó Machado.

Añadió que «todo el dinero que dice el Gobierno que gasta, podría utilizarlo para mantener los montes limpios y así los pueblos estarían a salvo de tantos incendios. Esto es un desastre. Esto que está pasando ahora ya se sabía que en cualquier momento iba a pasar», comentó.

Solidaridad entre vecinos

La parte positiva que está dejando este incendio el incendio que azota Genestoso es la solidaridad de los vecinos de Cangas del Narcea. Muchos de ellos, aunque no viven en el pueblo, colaboran desinteresadamente con los efectivos de bomberos y militares. Uno de ellos es David Rodríguez, que ayer estuvo todo el día en la localidad canguesa y hoy piensa volver. «Les estoy subiendo gas para las máquinas que están trabajando en el monte haciendo cortafuegos para que puedan trabajar, si no, no pueden. El problema es que toda esta ayuda es insuficiente porque hay más fuego en otros lados», aseguró Rodríguez.