Asturias arde de oriente a occidente: ya hay desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales

Gijón Sábado, 16 de agosto 2025, 21:46 | Actualizado 21:54h.

«Nos quedan 48 horas complicadas». El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias no puso paños calientes. Asturias arde de occidente a oriente. Los fuegos de Genestoso, en Cangas del Narcea, y de Somiedo, que provienen ambos del mismo incendio en Orallo (León) son los focos principales de un total de dieciséis fuegos que están quemando parte de trece concejos. El último en incorporase esta noche fue Degaña. Tan grave es la situación que el Principado contará con dos refuerzos: una brigada helitransportada que envía el ministerio procedente de Castilla-La Mancha, y que tendrá base en La Morgal, y otro helicóptero de extinción que se ubicará en Cangas de Onís para hacer frente a los incendios del oriente. También se suma otra brigada forestal que llega desde Cantabria y que reforzará las labores que ya realiza la de Tineo.

«Estamos muy, muy concentrados en prever los siguientes pasos, porque el incendio de Degaña llega muy descontrolado desde León, con más de diez kilómetros de frente. No podemos atacarlo directamente, lo haremos ya desde Asturias. Está incorporada maquinaria pesada para que, durante la noche, se hagan los primeros cortafuegos», explicaba Calvo, después de haberse pasado la jornada visitando los focos más importantes.

Un total de dieciséis incendios que están obligando a medidas tan drásticas como el cierre de la Ruta del Cares, debido al incendio en Camarmeña (Cabrales); la cancelación del Plan de Lagos, y el cierre del refugio de Collau Jermoso, de donde fueron evacuadas 120 personas debido al incendio en el municipio leonés de Boca de Huérgano. También al desalojo del refugio de Brañagallones, en Caso, donde había veinte personas, ya que el fuego de Bezanes sigue su senda.

La situación es tan grave que está prohibida cualquier actividad al aire libre en el Parque Nacional de Picos de Europa. Una prohibición que afecta a los numerosos visitantes de la zona en el mes álgido del verano. En el oriente, las cenizas llegaron a las playas de Llanes. En el Parque Natural de Somiedo, las cenizas se masticaban hasta en Belmonte de Miranda.

Si en Cangas del Narcea el incendio de Genestoso quita el sueño a vecinos y responsables de emergencias, en el concejo corazón de la reserva somedana los ojos están puestos en la Braña de la Pornacal, la joya de la corona a la que nadie quieren que lleguen las llamas que avanzan por el Alto de las Cerezales y el Alto del Bucibrón.

De ahí que la primera visita de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, tuviera como escenario Somiedo, a donde acudió junto a Alejandro Calvo a conocer, de primera mano, lo que está pasando en Villar de Vildas, el pueblo en la antesala del incendio.

Ampliar El alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; y la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, en Villar de Vildas. Arnaldo García

Destacó ella que la coordinación «entre la Administración autonómica y la del Estado es total» y explicó que «en Asturias ya está desplegada la Unidad Militar de Emergencias (UME) desde hace días, también las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), que están trabajando en los fuegos, y la Guardia Civil con retenes donde es necesario».

De la benemérita también se está utilizando « el helicóptero, verificando, junto al del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), desde el aire la situación y cómo acometer cada incendio».

Es-Alert en tres comunidades a la vez

Aprovechó Lastra para lanzar un aviso a toda la población. «A todos los que quieran darse un paseo por Picos de Europa o por Somiedo, ahora no es el momento». Explicó que, en caso de sufrir una emergencia durante esa ruta, «quizá no puedan ser atendidos, porque los medios están desplegados para acabar con los incendios».

Una labor que va más allá de los límites geográficos. De hecho, los incendios en Genestoso y Somiedo proceden del de Orallo, en León. Mientras que Degaña está ya sufriendo el incendio en Anllares del Sil, también en León, avanza desbocado con un frente de diez kilómetros. Y Ponga, pendiente de las llamas que queman la vertiente leonesa de La Uña.

Por ese motivo y de forma pionera, ayer se lanzó una alerta coordinada entres comunidades autónomas: Asturias, Cantabria y Castilla y León. Así, la Es-Alert se escuchó y leyó en los móviles de los vecinos de Cangas del Narcea, Ibias, Degaña, Somiedo, Teverga, Quirós, Ponga, Lena, Aller, Caso, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Amieva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja.

Además de alertas, Alejandro Calvo explicó que hemos repartido mascarillas entre la población«, al igual que se ofreció la evacuación voluntaria de los vecinos de pueblos más cercanos a las llamas. Por la noche, Genestoso »está ralentizado«, lo que suponía un alivio a la situación. ¿Y cuál es?

Pues a última hora de la noche, 16 incendios tenían en vilo a los vecinos de trece concejos. El último en incorporarse, el de Degaña. De los 15 restantes, siete se encontraban activos; otros siete, controlados, y uno estabilizado. Los más peligrosos, los que más trabajo requieren y más personal suman, son los ya citados, hijos del mismo fuego en el leonés Orallo: Genestoso y Somiedo.

En el de Cangas del Narcea está trabajando el personal de bomberos de los parques de Tebongo, Somiedo, la UME, dos cuadrillas de la empresa forestal Medio Ambiental Valledor, dos bulldozer y la BRIF de Tineo y la BRIF domiciliaria.

En Somiedo, por su parte, trabajan bomberos de Grado, una empresa forestal Servicios y Naturaleza Astures y la BRIF de Ruente. El operativo está coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en el concejo cangués a cuyo frente, como Director Técnico de Extinción, está un Jefe de Zona de bomberos.

Trabajo sin descanso

No tan peligrosos, pero sí igualmente activos están los incendios de Bezanes (Caso), Taranes (Ponga), Camarmeña (Cabrales); Ligüeria/Omedal (Piloña) y Villamarcel/Faedo (Quirós).

A los siete incendios activos se suman otros tantos en fase de control. Cangas del Narcea es el concejo más afectado, puesto que al de Genestoso suma los de Vallado 2 que también afecta a La Pachalina, donde permanecen movilizados Bomberos del SEPA de Tebongo y Grado; y el de Cobos, que tiene desplegados a los Bomberos del SEPA del parque de Tineo y la Unidad de Drones.

Coaña es el segundo concejo con más llamas a vigilar. Tiene dos incendios controlados. El de Lebredo, donde trabajan bomberos de Valdés y una empresa forestal; y el de Medal y Loza, que está en revisión por parte de la Guardería Forestal.

Tres son los concejos con un incendio cada uno en fase de control. Castrillón tiene ardiendo Pipe, vigilado por la Guardería; Allande, el de Lago, que también está pendiente de revisión, y Onís que tiene llamas en el Jou de la Llomba. El número 16, el que se encuentra en fase de estabilización, está en Villanueva de Oscos. En la Sierra de Bobia y La Garganta trabajan bomberos de Grandas de Salime y de Barres. En Asturias, quedan 48 horas muy complicadas.