El fuego obliga a evacuar los refugios de Brañagallones y Collado Jermoso El guarda del albergue de Caso, José Manuel Prado, explica que 28 personas fueron desalojadas por Protección Civil ante la cercanía de las llamas

Los incendios que azotan a Asturias también han afectado el funcionamiento de algunos establecimientos hosteleros. Especialmente aquellos ubicados en la montaña. Uno de ellos ha sido el refugio de Collado Jermoso, en el corazón de los Picos de Europa, que fue desalojado y cerrado ante el avance de las llamas, que se dirigían hacia el puerto de Pandetrave. En concreto, el Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) de la Guardia Civil destacado en Sabero (León) evacuó a unas 120 personas que se encontraban confinadas, pero sin riesgo en el establecimiento.

También un total de 28 personas fueron evacuadas este sábado del refugio de Brañagallones en el concejo de Caso, ante la cercanía de las llamas que cortaron el camino entre el Crestón y el Argayu Llobu, a unos dos kilómetros del refugio, según indicó el guarda del equipamiento, José Manuel Prado. «El foco del incendio estuvo orientado hacia la zona baja, aquí no llegaron las llamas por suerte, pero sí se respiró todo el humo», dijo Prado.

Añadió que «ahora mismo sólo tenemos a tres personas en el refugio que se han quedado voluntariamente, ya que, el resto fueron evacuadas por Protección Civil, que llegó hasta aquí a buscarles», contó el guarda del equipamiento.

Por último, Prado recordó que ayer «se vivieron instantes de mucho miedo porque por momentos no sabíamos lo que iba a pasar y si las llamas llegarían hasta el refugio. Fue una situación muy compleja para todos», destacó.

En los próximos días no se descartan más evacuaciones debido al avance de los incendios. De hecho, el consejero de Movilidad Alejandro Calvo recordaba ayer por la mañana que las evacuaciones «seguían siendo voluntarias», sobre todo, en dos localidades de Llamera y Sonande, en el concejo de Cangas del Narcea.

Evacuaciones en Cangas

Añadió Calvo que «el viernes solo cuatro personas decidieron desplazarse desde los lugares afectados por los fuegos y destacó en todo momento la colaboración del Ayuntamiento de Cangas del Narcea y de la ciudadanía que ha seguido todas las indicaciones», explicaba.