Los consejos de seguridad frente a la oleada de incendios en Asturias

Un helicóptero cargado de agua va en dirección a un incendio forestal declarado este sábado en los Picos de Europa.

El fuego sigue avanzando en Asturias y la previsión de las próximas horas no es nada halagüeña. «Nos quedan 48 horas muy complicadas», ha reconocido el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, este mismo sábado en Somiedo, donde el humo se ve y se huele en cada rincón.

Medidas de protección si te encuentras con un incendio forestal Qué hacer ante un fuego

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior explica qué hacer si te sorprende un incendio forestal. Lo primero de todo es avisar de forma urgente al 112.

Fuego incipiente

Si el fuego es pequeño e incipiente, trata de apagarlo priorizando siempre tu seguridad

Cómo huir del fuego

Si el fuego tiene más entidad, aléjate en dirección opuesta al humo. Respira por la nariz procurando cubrirla con un trapo mojado.

Refugio

No busques refugio en zonas profundas y huye siempre cuesta abajo.

Si el fuego está muy cerca

No intentes cruzar las llamas, puedes quedar atrapado. Si no hay más salida, cruza donde el frente sea más débil.

Si el fuego te alcanza

Si el fuego te alcanza sitúate en la zona ya quemada siempre a espaldas del viento dominante.

Si se incendia tu ropa

Si se prende tu ropa, no corras: échate a rodar sobre el suelo y, si tienes una manta, cúbrete con ella.

Picos de Europa y la Cordillera Cantábrica No hagas actividades recreativas y deportivas

En este sentido, el Principado ha hecho un llamamiento a la población para adoptar todas las precauciones posibles e insta a «evitar actividades recreativas y deportivas en los Picos de Europa y la Cordillera Cantábrica».

Objetivo: no solo evitar incendios

La recomendación persigue dos objetivos prioritarios. Por un lado, garantizar que todos los medios de control y extinción estén disponibles para combatir el fuego y que ninguno tenga que desviarse para atender otras emergencias, por ejemplo, ante un posible accidente en la montaña. Por otro, que todas las personas se mantengan alejadas de zonas a las que pueden llegar las llamas.

Reservas de la biosfera de Asturias Transportes suspendidos

Como medida preventiva, se suspenden hasta el próximo lunes, día 18 de agosto, las siguientes rutas de transporte vinculadas a las reservas de la biosfera de Asturias:

Lagos de Covadonga

Arenas de Cabrales - Poncebos

Poncebos-Tielve-Sotres

Funicular de Bulnes (en servicio solo para residentes, hospedaje y retornos)

Reserva de la Biosfera de Ponga

Reserva de la Biosfera de Somiedo

Reserva de la Biosfera de Muniellos (Cangas del Narcea)

* En todos los casos se han habilitado ya medios para garantizar posibles retornos.

ES Alert Avisos a 16 concejos

Protección Civil ha enviado un mensaje a través de la plataforma Es-Alert a los habitantes del espacio protegido, en coordinación con las comunidades de Cantabria y Castilla y León, y otro a los concejos asturianos que están o pueden verse afectados por el fuego. En concreto, la información ha llegado a Cangas del Narcea, Ibias, Degaña, Somiedo, Teverga, Quirós, Ponga, Lena, Aller, Caso, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Amieva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja.

Cumple la norma Prohibido hacer quemas

El Principado recuerda que están prohibidas las quemas de todo tipo, así como encender fuego en espacios abiertos, zonas recreativas y áreas habilitadas para ello. Tampoco está permitido el uso de material pirotécnico, vehículos ni maquinaria en zona forestal.