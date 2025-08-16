Los consejos de seguridad frente a la oleada de incendios en Asturias
Taparse la nariz con un paño húmedo, huir siempre cuesta abajo o alejarse en dirección opuesta al humo son algunas de las medidas de protección si te encuentras cerca de un incendio forestal
P. Pérez
Gijón
Sábado, 16 de agosto 2025, 17:53
El fuego sigue avanzando en Asturias y la previsión de las próximas horas no es nada halagüeña. «Nos quedan 48 horas muy complicadas», ha reconocido el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, este mismo sábado en Somiedo, donde el humo se ve y se huele en cada rincón.
Medidas de protección si te encuentras con un incendio forestal
Qué hacer ante un fuego
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior explica qué hacer si te sorprende un incendio forestal. Lo primero de todo es avisar de forma urgente al 112.
-
Fuego incipiente
Si el fuego es pequeño e incipiente, trata de apagarlo priorizando siempre tu seguridad
-
Cómo huir del fuego
Si el fuego tiene más entidad, aléjate en dirección opuesta al humo. Respira por la nariz procurando cubrirla con un trapo mojado.
-
Refugio
No busques refugio en zonas profundas y huye siempre cuesta abajo.
-
Si el fuego está muy cerca
No intentes cruzar las llamas, puedes quedar atrapado. Si no hay más salida, cruza donde el frente sea más débil.
-
Si el fuego te alcanza
Si el fuego te alcanza sitúate en la zona ya quemada siempre a espaldas del viento dominante.
-
Si se incendia tu ropa
Si se prende tu ropa, no corras: échate a rodar sobre el suelo y, si tienes una manta, cúbrete con ella.
Picos de Europa y la Cordillera Cantábrica
No hagas actividades recreativas y deportivas
En este sentido, el Principado ha hecho un llamamiento a la población para adoptar todas las precauciones posibles e insta a «evitar actividades recreativas y deportivas en los Picos de Europa y la Cordillera Cantábrica».
Objetivo: no solo evitar incendios
La recomendación persigue dos objetivos prioritarios. Por un lado, garantizar que todos los medios de control y extinción estén disponibles para combatir el fuego y que ninguno tenga que desviarse para atender otras emergencias, por ejemplo, ante un posible accidente en la montaña. Por otro, que todas las personas se mantengan alejadas de zonas a las que pueden llegar las llamas.
Reservas de la biosfera de Asturias
Transportes suspendidos
Como medida preventiva, se suspenden hasta el próximo lunes, día 18 de agosto, las siguientes rutas de transporte vinculadas a las reservas de la biosfera de Asturias:
-
Lagos de Covadonga
-
Arenas de Cabrales - Poncebos
-
Poncebos-Tielve-Sotres
-
Funicular de Bulnes (en servicio solo para residentes, hospedaje y retornos)
-
Reserva de la Biosfera de Ponga
-
Reserva de la Biosfera de Somiedo
-
Reserva de la Biosfera de Muniellos (Cangas del Narcea)
-
* En todos los casos se han habilitado ya medios para garantizar posibles retornos.
ES Alert
Avisos a 16 concejos
Protección Civil ha enviado un mensaje a través de la plataforma Es-Alert a los habitantes del espacio protegido, en coordinación con las comunidades de Cantabria y Castilla y León, y otro a los concejos asturianos que están o pueden verse afectados por el fuego. En concreto, la información ha llegado a Cangas del Narcea, Ibias, Degaña, Somiedo, Teverga, Quirós, Ponga, Lena, Aller, Caso, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Amieva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja.
Cumple la norma
Prohibido hacer quemas
El Principado recuerda que están prohibidas las quemas de todo tipo, así como encender fuego en espacios abiertos, zonas recreativas y áreas habilitadas para ello. Tampoco está permitido el uso de material pirotécnico, vehículos ni maquinaria en zona forestal.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.