Nuevas alertas ante los 14 incendios en Asturias y los que puedan llegar desde León: «Hay que ganar tiempo» El consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, destaca que la situación durante la noche «ha mejorado» pero se prevé que vuelva a empeorar con el paso de las horas. Los tres puntos 'calientes' son Genestoso, Somiedo y Degaña, por donde puede entrar el fuego leonés de Anllares del Sil. Se vigila además un nuevo incendio en la vertiente leonesa de Picos de Europa

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias tratan de contener las llamas del incendio que se ha extendido a Somiedo.

Las llamas siguen vivas en Asturias, los incendios aumentan y la preocupación sigue siendo «máxima». El consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha señalado que hay tres puntos 'calientes' que son los que más preocupan en el Principado. Uno de ellos es Genestoso, en Cangas del Narcea, en el que permanecen desplegados efectivos de bomberos de Tebongo, La Morgal, Ibias, la UME, un medio aéreo del SEPA y dos cuadrillas de la empresa forestal Medio Ambiental Valledor.

Otro de los focos que preocupan es el de Somiedo, en el que luchan contra las llamas los bomberos de Grado, la empresa forestal Servicios y Naturaleza Astures y la Brif de Tineo. El operativo está coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en el concejo cangués.

Por último, desde Degaña se vigila de cerca el incendio forestal de Anllares del Sil, en León. Allí se encuentra personal de la guardería, bomberos y la Unidad de Drones, que mantienen permanente contacto con el operativo de la comunidad vecina. En Asturias también preocupa un nuevo incendio que esta mañana se desataba en Caín, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa, así como otro localizado en La Uña, que podría desplazarse al Principado por Ponga.

Calvo ha destacado que durante la noche «las condiciones han sido mejores» ya que ha dado algo de tregua la «mayor humedad y temperaturas más bajas». Un clima algo más favorable que permita a Asturias «ganar tiempo» para lo que pueda venir, sobre todo de la vecina León. Eso sí, Calvo también quiso adelantar que a partir de las 14 horas, los termómetros subirán de nuevo, por lo que se prevé que la situación vuelva a empeorar.

Nuevos mensajes de alerta

Durante la jornada del viernes, Cangas del Narcea, Ibias, Degaña, Somiedo, Teverga Quirós, Ponga, Lena, Aller, Caso, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Amieva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja recibieron un mensaje de alerta a través del sistema ES-Alert por tratarse de zonas afectadas por los incendios o que podrían verse afectadas.

Según ha confirmado esta mañana el consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, se han enviado dos nuevos mensajes de alerta. Uno de ellos, en coordinación con las comunidades vecinas de Cantabria y Castilla y León, se destinó a la zona de los Picos de Europa, para advertir de que no se realizasen actividades de montaña; el otro, «destinado a toda la Cordillera Cantábrica para que tampoco se hagan este tipo de actividades en las zonas afectadas por los incendios».

Respecto a la decisión de «activar la evacuación voluntaria» en dos localidades de Llamera y Sonande, en el concejo cangués, Calvo ha informado de que solo cuatro personas decidieron desplazarse desde los lugares afectados por los fuegos y ha destacado «la colaboración del Ayuntamiento de Cangas del Narcea» y de la ciudadanía que «ha seguido todas las indicaciones».

Seis de ellos permanecen activos: son el de Genestoso (Cangas del Narcea), Somiedo, Bezanes (Caso), Taranes (Ponga) y Camarmeña (Cabrales). En ellos han trabajado durante la noche los efectivos de Bomberos del SEPA, Brif, Unidad Militar de Emergencias (UME), Agentes del Medio Natural y empresas forestales.

Situación de los incendios en Asturias

Activos:

Genestoso (Cangas del Narcea),

Somiedo,

Bezanes (Caso),

Taranes (Ponga)

Camarmeña (Cabrales).

Controlados

Cangas del Narcea (2):

Vallado 2/La Pachalina. Aquí permanecen movilizados Bomberos del SEPA de Tebongo y Grado.

Cobos. Trabajando Bomberos del SEPA de Tebongo, Pravia y Tineo.

Coaña (2).

Lebredo. Aquí trabajan bomberos de Valdés y Barres.

Medal y Loza. En revisión por parte de la guardería.

Castrillón (1).

Pipe. Guardería vigilando.

Allande (1).

Lago. Pendiente de revisión de la guardería.

Cangas de Onís (1).

Jou de la Llomba. Pendiente de revisión por parte de la guardería.

Estabilizado

Villanueva de Oscos (1)

La Garganta/Sierra de la Bobia. Aquí trabajan bomberos de Grandas de Salime y de Barres.