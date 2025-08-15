«Máxima preocupación» en Asturias: el fuego de Orallo que quema Genestoso también entró en Somiedo

Chelo Tuya Gijón Viernes, 15 de agosto 2025, 14:25 | Actualizado 14:41h. Comenta Compartir

«Máxima preocupación». Escuchada esa frase de boca del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, que tiene siempre un discurso tranquilizador, eleva las alertas. Alejandro Calvo confirma que el nuevo foco abierto en el incendio de Genestoso continúa y se suma a él otro en Somiedo. Los dos con el mismo origen, «el incendio de Orallo, en León». Si primero quemó Genestoso, en Cangas del Narcea, ahora lo hace, a la vez, en el valle de Cerezales. «Es una lengua de fuego que viene del incendio de Orallo», explicó el consejero. Que también tiene bajo la mira a otro incendio en León, «el de Anllares del Sil», al que vigilan desde Degaña con drones.

Todo, añadió, con «una meteorología complicada, de mucho calor y con viento sur«, que lleva a que »tenemos bastantes dificultades para poder con contenerlos. Se ha hecho un gran trabajo durante la noche en el de Genestoso, dando un contrafuego para garantizar la seguridad del pueblo e intentando cerrar el incendio con un cortafuegos con maquinaria en la zona Oeste«. Sin embargo, llegó el foco »que venía de más atrás y ya está amenazando Somiedo«. Eso ha llevado a pedir más efectivos. »Estamos con un contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ya hemos pedido otro«.

«Máxima preocupación con estos incendios, esperando la evolución en las próximas horas», insistió el consejero, que hizo una llamada «a la prudencia, estamos en nivel 5 de máximo riesgo de incendios en toda Asturias». Recordó que está prohibida «la utilización de artefactos pirotécnicos» y pidió a todos que «cuando vean cualquier foco, que llamen al 112 y colaboren con las indicaciones que establecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de emergencia».

Bezanes, Faedo y Camarmeña, también activos