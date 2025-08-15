«Máxima preocupación» en Asturias: el fuego de Orallo que quema Genestoso también entró en Somiedo
El Principado ha pedido la intervención de un segundo contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Alejandro Calvo dice que son momentos de «máxima preocupación» y pide colaboración a la población.
Gijón
Viernes, 15 de agosto 2025, 14:25
«Máxima preocupación». Escuchada esa frase de boca del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, que tiene siempre un discurso tranquilizador, eleva las alertas. Alejandro Calvo confirma que el nuevo foco abierto en el incendio de Genestoso continúa y se suma a él otro en Somiedo. Los dos con el mismo origen, «el incendio de Orallo, en León». Si primero quemó Genestoso, en Cangas del Narcea, ahora lo hace, a la vez, en el valle de Cerezales. «Es una lengua de fuego que viene del incendio de Orallo», explicó el consejero. Que también tiene bajo la mira a otro incendio en León, «el de Anllares del Sil», al que vigilan desde Degaña con drones.
Todo, añadió, con «una meteorología complicada, de mucho calor y con viento sur«, que lleva a que »tenemos bastantes dificultades para poder con contenerlos. Se ha hecho un gran trabajo durante la noche en el de Genestoso, dando un contrafuego para garantizar la seguridad del pueblo e intentando cerrar el incendio con un cortafuegos con maquinaria en la zona Oeste«. Sin embargo, llegó el foco »que venía de más atrás y ya está amenazando Somiedo«. Eso ha llevado a pedir más efectivos. »Estamos con un contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ya hemos pedido otro«.
«Máxima preocupación con estos incendios, esperando la evolución en las próximas horas», insistió el consejero, que hizo una llamada «a la prudencia, estamos en nivel 5 de máximo riesgo de incendios en toda Asturias». Recordó que está prohibida «la utilización de artefactos pirotécnicos» y pidió a todos que «cuando vean cualquier foco, que llamen al 112 y colaboren con las indicaciones que establecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de emergencia».
