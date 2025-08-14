El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una visitante de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, abanicándose para aliviar el calor. Alex Piña

Llega una de las jornadas más cálidas de los últimos 43 años en plena oleada de incendios

Diecisiete concejos asturianos podrían alcanzar el viernes los 40 grados y hay otros ocho municipios que incluso superarán ese registro. De cumplirse las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, será una de las jornadas más calurosas desde el verano de 1972

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:13

De cumplirse las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la del viernes será una de las jornadas más calurosas en la región desde el verano de 1972. En estos cuarenta y tres años, Asturias sólo presentó unos valores similares a los que se esperan este viernes en julio de 2022, que fue considerado por los expertos como «un mes extremadamente seco».

Tomando como referencia Oviedo, la Aemet destaca que «el 17 de julio de 2022 la ciudad registró 39 grados», una temperatura que «el viernes podría superarse»: la Agencia de Meteorología prevé 40 grados en esta ocasión. Un registro que se hace extensible a diecisiete concejos asturianos. Y hay otros ocho en los que incluso hará más calor; por ejemplo, en Piloña, donde el mercurio podría tocar techo, llegando a los 42 grados. De ser así, esta sería la máxima temperatura de Asturias.

Prácticamente toda Asturias se encuentra bajo avisos meteorológicos de color naranja, que advierten de «un riesgo importante». Y en el mapa del Ministerio de Sanidad que radiografía el impacto del calor, la mayor parte de la región aparece de color rojo, un nivel de alerta aún más elevado. Una situación que se produce en plena oleada de incendios, que están siendo especialmente virulentos en el suroccidente asturiano, que acumula varias jornadas de temperaturas muy elevadas. La Aemet, de hecho, no descarta intensificar su nivel de alertas en la región ante lo que se avecina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 77 años Martín Vega, gerente de la empresa Martín Vega Maquinaria
  2. 2 Asturias eleva la alerta y el ejército acude en su ayuda para combatir once incendios
  3. 3

    Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores
  4. 4

    España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios
  5. 5 El Acebo fue un infierno: «Creí que me moría con mis hijos»
  6. 6 «Calma tensa» en Asturias: la previsión del tiempo «va a dar condiciones muy desfavorables»
  7. 7 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  8. 8 Sufre un accidente en Tineo y quintuplica la tasa de alcohol: investigan a un camionero gijonés
  9. 9

    Noche de los Fuegos en Gijón: 1.600 kilos de pólvora, la mayor carga pirotécnica de la historia
  10. 10 Un buitre salvaje desorientado paraliza el tráfico en Valliniello, a las afueras de Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Llega una de las jornadas más cálidas de los últimos 43 años en plena oleada de incendios

Llega una de las jornadas más cálidas de los últimos 43 años en plena oleada de incendios