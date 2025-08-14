Asturias advierte: «Las previsiones meteorológicas van a dar condiciones muy desfavorables»

Chelo Tuya Gijón Jueves, 14 de agosto 2025, 10:01 Comenta Compartir

Nueve incendios en total en Asturias. Dos de ellos, activos. Nivel de alerta 2. Y atentos a las previsiones meteorológicas que avanzan «al famoso 30-30-30», es decir, «más de 30 grados de calor; más de 30 grados de pendiente en nuestra orografía y vientos de más de 30 kilómetros por hora». Incluso con «una apuesta clara de este Gobierno» por la prevención y lucha contra los incendios, «todos los medios disponibles, en algunas situaciones, son pocos».

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, respondió así a las preguntas que le hizo La Hora de la 1, en RTVE, la periodista Silvia Intxaurrondo. Y dejó claro que las previsiones «van a dar condiciones muy desfavorables».

Por el momento, el Principado sigue en nivel de alerta 2, con «nueve incendios en total, de los que únicamente dos están activos, con labores de extinción importantes». Explicó Calvo que «estamos trabajando en todos ellos para garantizar que estén en la mejor situación posible de cara a los próximos días». Unas jornadas en las la previsión meteorológica marca « ese famoso 30-30-30, es decir, más de 30 grados de calor, más de 30 grados de pendiente en nuestra orografía y vientos de más de 30 kilómetros por hora». Unos números que «van a dar condiciones muy desfavorables».

Preguntado por la respuesta de la región ante los doce incendios que llegaron a estar activos a la vez, Calvo señaló que «lo que hay es una apuesta clara en este Gobierno que sabemos que estas necesidades van a ser cada vez mayores y, por lo tanto, hace falta una apuesta pública decidida por incrementar los medios en la gestión forestal, en la prevención, en la vigilancia y en la extinción».

Si ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, hablaba de más de 200 efectivos trabajando en Asturias, el consejero señaló que «hemos puesto todos nuestros medios, siempre con una visión de anticiparnos. Hace diez días activamos a situación cero la alerta, ante la presencia de fuegos en las comunidades vecinas. Iniciamos esta semana situación 1 y, en la madrugada del miércoles elevamos a 2 la alerta para contar con medios adicionales como puede ser la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Cangas del Narcea y para activar las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio de Transición Ecológica». Pese a todo, «en todo caso, todos los medios disponibles, en alguna situaciones son pocos», sentenció.

Genestoso y Bezanes, activos

A estas horas se contabilizan en Asturias nueve incendios forestales en siete concejos: Allande, Cabrales, Cangas del Narcea, Caso, Coaña y Quirós. Como explicó el consejero, solo dos están activos. El resto, dos están controlados y cinco, en revisión por parte de la guardería de Medio Natural del Principado de Asturias.

Los dos incendios activos son el de Genestoso en Cangas del Narcea y Bezanes, en Caso. En el incendio cangués permanecen trabajando en labores de extinción efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y empresas forestales en la zona de Asturias, en el flanco izquierdo. Las labores se realizan de forma coordinada con los medios de la comunidad vecina que, en su territorio, están llevando a cabo trabajos de perimetración con maquinaria pesada.

Respecto al resto de incendios localizados en Cangas del Narcea mantiene como controlado el de Cobo y cabe destacar que el intenso trabajo realizado de forma coordinada con la UME ha permitido dar por extinguido el incendio de Vallado I y estabilizado el denominado como Vallado II (Pachalina) donde continúan movilizada.

El resto de incendios, Allande (Lago), Coaña (Lebredo -controlado- y Medal) y en Quirós (Faedo) están en situación de revisión y control.

Dadas las previsiones meteorológicas extremas para el 15 de agosto, con altas temperaturas, viento sur y baja humedad relativa, las tareas se centran hoy en asegurar, enfriar y consolidar los perímetros de los incendios para evitar reproducciones.