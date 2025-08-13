Adrián Barbón: «Asturias tiene más de de 200 efectivos trabajando en la extinción de los fuegos» «Cuando creé la Consejería de Gestión de Emergencias, me criticaron», ha dicho el presidente del Principado, que reivindica un organismo «que no hay en el resto de comunidades autónomas»

Miriam Suárez y Chelo Tuya Gijón Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:40

«Cuando creé la Consejería de Gestión de Emergencias se me criticó. Se dijo que para qué. Pues bien, hoy vemos la importancia que tiene y hay que recordar que es una consejería que no existe en la mayoría de las comunidades autónomas». En esa línea afirmó que «me siento muy orgulloso de haber tomado esa decisión». El presidente del Principado no ocultó su «preocupación» por los nueve incendios forestales aún en vigor en Asturias , «nos preocupan los de Cangas del Narcea y el de Coaña», pero quiso dejar claro que en Asturias, la reacción ante los incendios es diferente a la de otros puntos del país. «El consejero Alejandro Calvo ha estado todo momento en el puesto de mando avanzado en Cangas del Narcea», señaló, a la vez que destacó «que tendremos más de 200 efectivos trabajando en la extinción», al incorporarse la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF).

Desde Ribadedeva, donde intervino en el VII Encuentro Hispano Americano de Colombres, aprovechó Adrián Barbón para «hacer una llamada a la prudencia. Las temperaturas son altas y se prevén más altas todavía, el viernes la máxima llegará a 40 grados». «Ojalá llueva», manifestó.