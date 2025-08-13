Asturias eleva la alerta y pide la ayuda de la UME para luchar contra los incendios El viento complica las labores de extinción en Cangas del Narcea y obliga a pasar a la situación 2 del Infopa. La región tiene diez focos activos

B. López Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:14 | Actualizado 08:56h. Comenta Compartir

Noche muy complicada en Asturias para luchar contra los diez incendios forestales que a primera hora de esta mañana siguen activos en la región. Los vientos de componente sur dificultan y mucho las labores de extinción por lo que, dada la evolución de los fuegos, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo ha declarado durante esta madrugada el paso al nivel 2 de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa). Además, ha solicitado la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En Situación 2 se enmarcan aquellos incendios para cuya extinción se prevé la necesidad de incorporar medios extraordinarios procedentes de otra administración, entidad u organismo y en los cuáles se deban adoptar medidas de protección a la población y sus bienes.

Preocupa sobre todo la situación que se vive en Cangas del Narcea, donde hay tres incendios, uno de ellos en la zona de Cobos y Limés, en las cercanías del puerto de El Acebo, que este martes llegó a amenazar algunas aldeas.

Cercano a un incendio declarado la semana pasada en la localidad leonesa de Villablino continúa activo el tercero de los fuegos de Cangas, concretamente en los montes de Genestoso.

Otros siete focos continúan activos en Allande, Cabrales, Caso, Coaña (2) y Quirós (2).

El puesto de mando avanzado del SEPA quedó ayer instalado en el recinto ferial de La Imera, en Cangas del Narcea. Se ha activado también la unidad de drones. La Guardia Civil se ha incorporado a la coordinación y gestión del incendio desde la sala de crisis de La Morgal, hasta donde se trasladaron el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Precisamente el consejero declaraba anoche que «aunque el fuego avanza, de momento no hay riesgo para la población», aunque sí reconocía la necesidad de estar muy vigilantes.

El Infopa permanecía activado en fase de emergencia en Situación 0 desde el pasado 4 de agosto dadas las condiciones meteorológicas y la simultaneidad de incendios forestales.

Incendios en España

Tres. Es el número de víctimas mortales que se han cobrado los incendios que afectan a España en lo que va de verano, así como más de una docena de heridos, la mayoría bomberos, brigadistas o voluntarios, atendidos por quemaduras o inhalación de humo. Dos de los fallecidos lo fueron en las últimas 24 horas. El primero, un hombre de 50 años y origen rumano, que perdió la vida por las quemaduras en casi todo el cuerpo que sufrió en el incendio declarado el lunes en Tres Cantos (Madrid). Fue alcanzado por una bola de fuego tratando de salvar los caballos de un amigo que tenía una hípica en la zona, finalmente calcinada.

El segundo muerto en las últimas horas era un voluntario de 35 años que se encontraba colaborando en la extinción de uno de los múltiples fuegos que arrasan buena parte de la provincia de León. A ellos hay que sumar el bombero que pereció en Ávila el pasado 28 de julio; en este caso fue en accidente de circulación, cuando acudía para trabajar en el fuego que terminó calcinando más de 2.000 hectáreas.

Respecto al último fallecido, un testigo llamaba a los servicios de Emergencia de Castilla y León sobre las 19:15 horas de este martes. Alertaba de que había aparecido un hombre, subido a un tractor, en medio del campo. Dos horas después se confirmaba el fatal desenlace. Al parecer, dos lenguas de fuego que se juntaron de forma sorpresiva acabaron con la vida de esta persona, que perdió la vida cuando se encontraba trabajando sobre el terreno con una desbrozadora que precisamente había donado antes para la lucha contra el fuego.

En este mismo suceso resultaron heridas otras dos personas con quemaduras de diferente consideración, aunque su vida no corre peligro. Las autoridades regionales también han confirmado que había, al menos, seis personas heridas como consecuencia del principal incendio desatado en Zamora, que este martes terminó pasando a la provincia de León, en concreto a la comarca de la Valdería.

Tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición mostraron sus condolencias a las familias de los últimos fallecidos a través de las redes sociales, al tiempo que agradecieron el trabajo de los equipos de extinción. Pedro Sánchez decía «lamentar profundamente» lo ocurrido, para acto seguido enviar «mucha fuerza« y desear »una pronta recuperación a las personas heridas«. En una línea similar, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mostraba todo su »apoyo a los servicios de extinción que continúan luchando contra el fuego«.