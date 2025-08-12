La Aemet activa las alertas por calor y tormentas en Asturias, que tiene a todos los concejos en riesgo de incendios Los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias se encuentran en peligro extremo de sufrir fuegos

P. Álvarez Gijón Martes, 12 de agosto 2025, 18:17

Los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias se encuentran en riesgo extremo de sufrir incendios forestales. Además, otros seis municipios de Asturias están en peligro muy alto: Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz y Villayón. En el resto de Asturias el índice de riesgo de incendios forestales se mantiene alto.

Además, otros 39 municipios presentan riesgo alto, mientras que en el resto de la región el peligro es moderado. Esta situación se debe, en parte, a las altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta por calor en el suroccidente, la cordillera y los Picos de Europa, con máximas de 36 grados.

Además, también se esperan tormentas en la cordillera y los Picos de Europa, que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento. No obstante, la Aemet de momento no avisa de que estas tormentas pueden ser secas (sin lluvia, pero con descarga eléctrica), como ocurrirá en los próximos días en otras partes de España donde los incendios forestales ya han obligado a desalojar a más de 6.000 personas.

⚠️Índice de Riesgo de Incendios Forestales en #Asturias martes 12 de agosto



⛔️🔥Se recuerda que con el índice 4 y 5, riesgo de incendio muy alto y extremo, están prohibidas las quemas



✅ 👨‍💻 Consulta normativa en vigor ⬇️https://t.co/dK2GMmWgTa pic.twitter.com/4IR8HVKFoH — 112 Asturias (@112Asturias) August 11, 2025

El portavoz de la Aemet, José Luis Camacho, ha avisado de que se podrán repetir las tormentas secas, que «hacen que el fuego se origine en poco tiempo, se propague rápido por el viento y, si el lugar es inaccesible, que los medios de extinción tarden en llegar».