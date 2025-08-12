El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ruta del Cares Xuan Cueto

La ruta del Cares, cerrada: un incendio ha causado riesgo de desprendimientos

El acceso estará prohibido hasta que las las condiciones sean seguras

Martes, 12 de agosto 2025, 17:03

La ruta del Cares (PR-PNPE 3), uno de los senderos más emblemáticos y transitados del Parque Nacional de los Picos de Europa, permanecerá cerrada temporalmente por motivos de seguridad, debido al alto riesgo de desprendimientos provocado por un reciente incendio forestal en la zona.

El acceso a la ruta ha quedado prohibido hasta nuevo aviso y la reapertura se comunicará una vez que las condiciones sean seguras, según ha informado este martes el Gobierno del Principado a través de la Red Natural de Asturias.

Recuerdan que la seguridad de los visitantes es prioritaria y se agradece la comprensión y colaboración de quienes tenían previsto recorrer este itinerario.

