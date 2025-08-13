Los vecinos de Cangas del Narcea, «aterrados» por los incendios: «Sentí que me iba a morir con mis hijos»

Soraya Pérez Cangas del Narcea Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:35 Comenta Compartir

Los vecinos de Cangas del Narcea están «aterrados» y todavía tienen el susto en el cuerpo. Sobre todo los de los pueblos de El Acebo y Fonceca, quienes este martes por la noche y hasta la madrugada de hoy vieron el fuego «prácticamente en la puerta de casa». Ese fue el caso de Marta Fernández, que trabaja en un kiosko en El Acebo, pero vive con su familia en Fonceca, el pueblo que casi se quema durante el incendio forestal. «Sentí que me moría con mis hijos y mi suegro. No podíamos salir de casa, estábamos atrapados por el fuego. Fue una experiencia horrible y no se la deseo a nadie», relató, con lágrimas en los ojos.

Lo peor para ella fue que a Fonceca los bomberos no podían llegar porque «el fuego y el humo cortaron la visibilidad y a la carretera no se podía acceder. Fue una experiencia muy dura. Ver la muerte de cerca te cambia la vida».

De hecho, fue gracias a los vecinos que el pueblo de Fonceca no se quemó entero. «La implicación de los vecinos fue impresionante. Los habían mandado a desalojar las viviendas, pero ellos decidieron quedarse para salvar su pueblo. Y con cubas y tractores impidieron que el fuego siguiera propagándose», explicó el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.

José Manuel del Río posa en la puerta de su bar-restaurante Del Río. El alcalde de barrio, Higinio García Pérez El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella. Manuel Rodríguez. David Rodríguez. 1 /

El regidor añadió que «en Fonceca y en El Acebo los héroes fueron los vecinos. Sin ellos, el pueblo entero esta mañana hubiese amanecido quemado. Sin quitarle mérito, por supuesto, a la labor increíble de los bomberos, lo que pasa es que a Fonceca les fue imposible acceder».

También David Rodríguez, aún pasando el mal trago, relató su experiencia durante la pasada la noche intentando apagar el fuego. «Aquí en Cangas siempre hemos estado acostumbrados a los incendios, pero lo de ayer no tiene nombre. Lo de ayer fue imposible de explicar con palabras», dijo y continuó: «Otro vecino y yo estuvimos con el tractor de un lado a otro intentando sofocar el fuego. Estuvimos hasta las 8.30 de la mañana. No hemos ni dormido y todavía con el susto en el cuerpo. Mi coche se quemó entero, pero al menos no hay que lamentar vidas», destacó.

Por su parte, el alcalde de barrio, Higinio García Pérez, explicó que «lo peor no fue el calor, fue el viento, que hizo que el fuego se descontrolara totalmente. La verdad es que hemos pasado muchísimo miedo. Y ya no sabemos qué esperar para los próximos días», sentenció.

También el dueño del bar-restaurante Del Río, José Manuel del Río, señaló que «el terreno ahora está muy seco y lleva sin llover una temporadina, eso sumado al calor intenso y el viento, fue la combinación perfecta para que ayer esto fuese un caos absoluto. Pasamos muchísimo miedo y seguimos aterrados porque sabemos que aún la situación no está controlada. El peligro sigue estando ahí», indicó.

Lo cierto es que los vecinos de Cangas, y en especial los de los pueblos afectados, no pueden estar tranquilos sabiendo que la ola de calor continuará en Asturias. Sin embargo, son conscientes de que a partir de ahora hay que extremar precauciones.