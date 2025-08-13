El fuego arrasa un colmenar en Cangas del Narcea

Jessica M. Puga Gijón Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:24 Comenta Compartir

El incendio forestal que el martes comenzó en el pueblo de Puenticiella, en Cangas del Narcea, ha arrasado el colmenar que Miel La Puela tiene entre este pequeño pueblo y el vecino Villarín de Limés. «Es un fastidio porque peleas todos los días contra los osos, la velutina y la varroa y luego llega un incendio y te lo destroza todo en un momento», lamenta su responsable, Luis Pérez, que apunta que «son cosas que pasan y, al menos, no hubo que lamentar desgracias mayores». Decenas de vecinos, de hecho, vieron las llamas al lado de sus casas.

Las suyas son básicamente económicas. Las de las 60 colmenas y las abejas que en ellas producían miel de castaño de La Puela. «No basta con reponerlo, hay que esperar a que el terreno vuelva a ser el que era», recuerda, lo que tardará, dice, al menos tres años.

Todo eso ocurrió el martes, «cuando se juntaron una sequía tremenda, mucho sol y viento del sur». Aquella «bomba explotó», y el miércoles ayudó que orbayara algo y bajaran las temperaturas.