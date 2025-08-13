El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Algunas de las colmenas arrasadas por el incendio de Cangas del Narcea

El fuego arrasa un colmenar en Cangas del Narcea

Miel La Puela pierde 60 colmenas en el incendio de Villarín de Limés

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:24

El incendio forestal que el martes comenzó en el pueblo de Puenticiella, en Cangas del Narcea, ha arrasado el colmenar que Miel La Puela tiene entre este pequeño pueblo y el vecino Villarín de Limés. «Es un fastidio porque peleas todos los días contra los osos, la velutina y la varroa y luego llega un incendio y te lo destroza todo en un momento», lamenta su responsable, Luis Pérez, que apunta que «son cosas que pasan y, al menos, no hubo que lamentar desgracias mayores». Decenas de vecinos, de hecho, vieron las llamas al lado de sus casas.

Las suyas son básicamente económicas. Las de las 60 colmenas y las abejas que en ellas producían miel de castaño de La Puela. «No basta con reponerlo, hay que esperar a que el terreno vuelva a ser el que era», recuerda, lo que tardará, dice, al menos tres años.

Todo eso ocurrió el martes, «cuando se juntaron una sequía tremenda, mucho sol y viento del sur». Aquella «bomba explotó», y el miércoles ayudó que orbayara algo y bajaran las temperaturas.

