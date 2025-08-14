Asturias, al rojo vivo: superará los 40 grados en pleno puente de agosto La Aemet prevé hasta 43 grados en el interior del Principado, que se encuentra bajo alerta naranja por altas temperaturas mientras continúa la lucha contra el fuego

N. Vivar Gijón Jueves, 14 de agosto 2025, 16:31 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

Ni el Cantábrico podrá refrescar el calor de récord que se avecina. Asturias se prepara para vivir este viernes, 15 de agosto, una jornada sin precedentes: temperaturas que podrían alcanzar los 43 grados en Infiesto, 42 en Grado y más de 41 en ocho localidades del interior, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En plena operación salida del puente festivo, el Principado se enfrenta a una combinación explosiva de calor extremo y la oleada de incendios forestales. Es más, ante la gravedad de la situación, la Consejería de Salud del Principado ha activado este jueves el nivel 3 por exceso de temperaturas en el litoral del occidente, suroccidente, centro, valles mineros y la cordillera y picos de Europa.

🔴Salud activa el nivel 3️⃣ por exceso de temperaturas en el litoral del occidente, suroccidente, centro, valles mineros y la cordillera y picos de Europa



ℹ️ https://t.co/glqZayRqgy pic.twitter.com/9f2k9dIYbP — Consejería de Salud (@astursalud) August 13, 2025

La Aemet ha activado la alerta naranja —nivel de riesgo importante— para todo el interior asturiano, desde la cuenca central hasta los valles mineros y la cordillera. El aviso estará vigente entre la una de la tarde y las nueve de la noche, con especial incidencia en las cotas bajas, donde se espera que el mercurio se dispare. Solo la franja costera se libra de esta advertencia, aunque incluso en zonas interiores de Gijón podrían alcanzarse los 40 grados.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha instado a la población a extremar la precaución ante el riesgo de nuevos focos y la dificultad de controlar los ya existentes. «Los próximos días son claves y necesitamos de la colaboración de todas las personas», expresó. La combinación de altas temperaturas, baja humedad y viento convierte el paisaje asturiano en un polvorín.