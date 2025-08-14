El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La playa de San Lorenzo en una calurosa jornada. J. C. Román

Asturias, al rojo vivo: superará los 40 grados en pleno puente de agosto

La Aemet prevé hasta 43 grados en el interior del Principado, que se encuentra bajo alerta naranja por altas temperaturas mientras continúa la lucha contra el fuego

N. Vivar

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:31

Ni el Cantábrico podrá refrescar el calor de récord que se avecina. Asturias se prepara para vivir este viernes, 15 de agosto, una jornada sin precedentes: temperaturas que podrían alcanzar los 43 grados en Infiesto, 42 en Grado y más de 41 en ocho localidades del interior, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En plena operación salida del puente festivo, el Principado se enfrenta a una combinación explosiva de calor extremo y la oleada de incendios forestales. Es más, ante la gravedad de la situación, la Consejería de Salud del Principado ha activado este jueves el nivel 3 por exceso de temperaturas en el litoral del occidente, suroccidente, centro, valles mineros y la cordillera y picos de Europa.

La Aemet ha activado la alerta naranja —nivel de riesgo importante— para todo el interior asturiano, desde la cuenca central hasta los valles mineros y la cordillera. El aviso estará vigente entre la una de la tarde y las nueve de la noche, con especial incidencia en las cotas bajas, donde se espera que el mercurio se dispare. Solo la franja costera se libra de esta advertencia, aunque incluso en zonas interiores de Gijón podrían alcanzarse los 40 grados.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha instado a la población a extremar la precaución ante el riesgo de nuevos focos y la dificultad de controlar los ya existentes. «Los próximos días son claves y necesitamos de la colaboración de todas las personas», expresó. La combinación de altas temperaturas, baja humedad y viento convierte el paisaje asturiano en un polvorín.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 77 años Martín Vega, gerente de la empresa Martín Vega Maquinaria
  2. 2 Sufre un accidente en Tineo y quintuplica la tasa de alcohol: investigan a un camionero gijonés
  3. 3

    Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores
  4. 4 Asturias eleva la alerta y el ejército acude en su ayuda para combatir once incendios
  5. 5 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  6. 6 El Acebo fue un infierno: «Creí que me moría con mis hijos»
  7. 7

    España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios
  8. 8

    El Sporting de Gijón se interesa por Daniel Luna como alternativa a Lasha Odisharia
  9. 9 «Calma tensa» en Asturias: la previsión del tiempo «va a dar condiciones muy desfavorables»
  10. 10

    Noche de los Fuegos en Gijón: 1.600 kilos de pólvora, la mayor carga pirotécnica de la historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias, al rojo vivo: superará los 40 grados en pleno puente de agosto

Asturias, al rojo vivo: superará los 40 grados en pleno puente de agosto