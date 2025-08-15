El fuego de Genestoso, en Cangas del Narcea, no da tregua y abre un nuevo foco

Chelo Tuya Gijón Viernes, 15 de agosto 2025, 11:21 Comenta Compartir

El incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea, sigue sin dar tregua. Pese al trabajo ingente de los equipos de extinción en la zona, que han logrado asegurar el flanco más cercano a la población, en estos momentos ha abierto un nuevo foco. Al este, donde se espera que las condiciones meteorológicas permitan la actuación de los helicópteros del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

Así lo indica el último informe del SEPA, que da cuenta de que en la región hay otros siete incendios forestales. Del total de ocho, cuatro están activos y otros tantos están controlados y continúan en revisión por parte de personal de Bomberos del SEPA y personal de la guardería de Medio Natural.

Las labores de extinción continúan concentrándose en el incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea «donde durante la noche se ha hecho un intenso trabajo con empleo de fuego técnico que ha permitido asegurar el flanco cercano a la población de Genestoso».

Allí permaneció desplegado un amplio dispositivo con efectivos de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Tineo, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Bomberos del SEPA y varias cuadrillas de la empresa forestal Valledor. Un operativo coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en el concejo cangués a cuyo frente, como Director Técnico de Extinción, está un Jefe de Zona de bomberos.

A lo largo de la jornada continuarán concentrándose los esfuerzos en este incendio donde se ha localizado al este un nuevo foco donde, si las condiciones meteorológicas lo permiten, trabajaran los helicópteros de bomberos del SEPA.

Bezanes, Faedo y Camarmeña, también activos

También permanecen activos el incendio de Bezanes (Caso), el de Faedo (Quirós) y Camarmeña en (Cabrales) donde continúa cerrada la Ruta del Cares. Estos incendios se encuentran en zonas altas e inaccesible por tierra y afectan fundamentalmente a matorral.

Los cuatro incendios que permanecen controlados están Cangas del Narcea y en Coaña. Los cangueses son los de Vallado-La Pachalina, donde permanece movilizado un retén de Bomberos del SEPA, y el de Cobos, donde trabajan Bomberos del SEPA y una cuadrilla de la empresa forestal Valledor. En cuanto a los de Coaña, en el de Lebredo desde que se dio por controlado el incendio permanecen en el lugar efectivos de bomberos del SEPA. En días anteriores, en el dispositivo de extinción, permanecieron activados cuadrillas de las empresas forestales Foresma y UTE Brigadas Forestales de Asturias. En cuanto al que afecta a Medal y Loza está revisión por parte de la guardería

Dadas las previsiones meteorológicas, con altas temperaturas, viento sur y baja humedad relativa, las tareas que se están llevado a cabo en estos incendios, a lo largo de toda la jornada, se centran en asegurar, enfriar y consolidar los perímetros para evitar reproducciones.

Además, personal de la guardería, de bomberos y la Unidad de Drones se desplazarán a Degaña para continuar las labores de vigilancia en la zona limítrofe con el incendio de Anllares del Sil en León. En días anteriores se mantuvo en retén formado por Bomberos del SEPA y una cuadrilla de la empresa Sorem. En este sentido se mantiene permanente contacto con el operativo de la comunidad vecina para seguir su evolución. También se realizan estas tareas de seguimiento en Ponga, donde en la vertiente leonesa de La Uña se localiza otro incendio.

Desde el SEPA recuerda a la población la necesidad de extremar las precauciones dado el alto riesgo de incendios forestales y cumplir la normativa en vigor y las prohibiciones establecidas. Están prohibidas todo tipo de quemas, encender fuego en espacios abiertos, zonas recreativas y zonas habilitadas para ello. No está permitido el uso de material pirotécnico, ni maquinaria y vehículos en zona forestal.

También advierten de que no hay que adentrarse en zona forestal para evitar ponerse en riesgo «tanto a usted como al dispositivo que está actuando en la emergencia».