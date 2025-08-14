Máxima alerta en Genestoso, en Cangas del Narcea, por el paso del fuego a la zona de Cacabiecho: «Está descontrolándose la situación» Javier Rivas, vecino de la localidad de Cangas del Narcea, afirma que pese a los esfuerzos de todos los efectivos de bomberos y los militares que están luchando contra las llamas desde ayer, «el fuego sigue acercándose»

Soraya Pérez Gijón Jueves, 14 de agosto 2025, 18:42 Comenta Compartir

La localidad de Genestoso en Cangas del Narcea está en alerta máxima en estos momentos. El incendio, que sigue activo, pero que se daba por controlado esta mañana, ya está «descontrolándose» nuevamente por el paso del fuego a la zona de Cacabiecho. Así lo ha dicho a este periódico, Javier Rivas, vecino de la zona.

«A estas alturas no sabemos cómo va a terminar el día. Tenemos mucho miedo», dijo Rivas.

Añadió que «la situación está muy complicada. Nos preocupa sobre todo la zona alta de la pradera porque allí tenemos todas las vacas y el fuego está muy cerca. Todos los efectivos de bomberos y la UME están trabajando por esa zona, porque si el fuego sigue acercándose se descontrolaría todo, sería una catástrofe», comentó.

También señalo que por la mañana había «una especie de pista que está sirviendo como cortafuegos, pero el incendio sigue acercándose. De hecho, la mayoría de los ganaderos recogieron ya todos sus animales y los llevaron a la parte baja del pueblo. El riesgo está cada vez más cerca», destacó.

Además afirmó que el problema es que los montes no tienen buenos accesos, «tenemos los mismos caminos de hace 70 años. Entonces cuando sucede una emergencia como ésta, a los bomberos les cuesta acceder y no es su culpa. Es el resultado de la dejadez de tantos años con los montes abandonados», zanjó.

Cabe destacar que el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, comentaba hoy por la mañana a EL COMERCIO que «el incendio en Genestoso sigue activo, pero por el momento controlado. Hoy se siguen ampliando medios, incluso está el helicóptero trabajando en el lugar», destacaba.

Los vecinos de El Acebo siguen preocupados

Y cerca de Genestoso, los vecinos de El Acebo, aunque ya pasaron lo peor el martes en la noche, todavía siguen asustados. Marta Fernández, que el martes creía que se moría con sus hijos, señaló que «estamos hoy más tranquilos, aunque no del todo. Esperando que el monte no se vuelva a prender. No queremos volver a vivir la pesadilla», destacó.

También el alcalde de barrio Higinio García subrayó que «ayer bajó la niebla a eso de las cuatro de la tarde y refrescó el terreno. Nos dio un respiro y fue un alivio. Pero seguimos muy preocupados».

Y el dueño del bar de El Acebo, José Manuel Del Río, precisó que «de momento el incendio parece controlado, pero no nos confiamos. Sobre todo porque mañana se espera un día de mucho calor, y si se da la circunstancia de que también haya viento, el incendio puede volver a activarse», indicó.

Mientras que David Rodríguez aseguró que «no se puede estar tranquilo sabiendo que esto puede volver a ocurrir», concluyó.