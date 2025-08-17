El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias No se puede acceder a la CO-4, a la AS-227 en Caunedo ni al desfiladero de la Hermida en Vejo

Asturias mantiene cortadas las carreteras CO-4, que da acceso a los Lagos de Covadonga, y la AS-227 en Caunedo a causa de los incendios forestales que siguen asolando a la región. Además, también permanece intransitable el desfiladero de la Hermida (N-621) en el municipio cántabro de Vejo.

Los incendios forestales no afectan únicamente a las conexiones por carretera de Asturias. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que, en la tarde de este domingo permanecen cortadas 16 vías, todas secundarias, de otras cuatro comunidades autónomas (Extremadura, Galicia, Castilla y León y Cantabria).

En León las carreteras cortadas son la N-621; la LE-2703 en Portilla de la Reina; la CL-626 en Puente Almuhey; la LE-164 en Yebra; la LE-495 en Meroy; y la LE-5228 en Salas de los Barrios. También en Castilla y León, en Zamora está cortada la ZA-102, en Barjacoba, y la ZA-P-1405 en Palazuelo de las Cuevas; en Palencia, la CL-626 en Guardo; y en Burgos, la BU-622 en Arroyal.

En Ourense estás afectadas la N-525 en Guimarei; la OU-533 en Outar de Pregos; y la OU-1009 en Cabreiroá. Además de los accesos a la A-52 en Vilardevós (kilómetro 155), en Ribadavia sentido Vigo, y en Melón dirección Benavente, con corte en los kilómetros 252 y 262, con desvío habilitado por la N-120.

En Cáceres, las carreteras cortadas son la CC-218 en Casas del Monte; la CC-224 en Hervás; y la CC-234 en Valdastillas.