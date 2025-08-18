El gobierno asturiano pide más medios en León para aplacar el fuego que amenaza al Principado El consejero Alejandro Calvo entiende que el incendio que amenaza Degaña «tiene que apagarse en León, sería lo lógico»

La oleada de incendios que azota estos días a toda España no sólo ha desatado una nueva guerra política entre la Administración central y algunas autonomías, sino que también está generando tensiones entre comunidades vecinas. Así lo reflejan las declaraciones realizadas en las últimas horas tanto por el presidente del Principado, Adrián Barbón, como por el consejero de Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, en relación con los fuegos procedentes de León y su impacto en Asturias.

Ambos dirigentes han querido subrayar que los incendios más graves que afectan estos días al Principado tienen su origen en la comunidad vecina, al tiempo que han destacado la eficacia y buena coordinación de los recursos desplegados en Asturias frente a lo que consideran una gestión menos eficiente por parte de Castilla y León. Incluso han presumido del control «en tiempo récord» de los fuegos que se generan dentro de territorio asturiano.

El consejero Calvo admitió que, pese a que la nueva situación meteorológica favorece el control del fuego, persiste la inquietud en Asturias por lo que está ocurriendo en León: «Mantenemos esa preocupación porque no dependemos de nosotros mismos». Según explicó, los incendios originados en Asturias se están controlando «en apenas unas horas» gracias al despliegue de medios, pero «lo que nos viene de fuera es preocupante». Por ello, reclamó que se refuercen los medios en León para sofocar cuanto antes el incendio que amenaza Degaña: «Ese incendio tiene que apagarse en León. Sería lo lógico». Calvo recalcó que los equipos asturianos ya se coordinan con los de la comunidad vecina, aunque lamentó que los bomberos en León «no tengan jefe de zona». Añadió que, si es necesario, Asturias trabajará con anticipación en la parte leonesa para contener las llamas.

El consejero también se refirió al incendio de grandes dimensiones que afecta a Posada de Valdeón (León), donde también espera que la Junta de Castilla y León (donde gobierna el PP) concentre recursos para atajarlo cuanto antes, aunque también ofreció colaboración desde el Principado: «Si en los próximos días podemos ayudar, lo haremos, porque está a las puertas de los Picos de Europa y entendemos que es patrimonio de todos, de las tres comunidades que gestionamos el parque», señaló.