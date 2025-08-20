El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde de Cangas del Narcea, acompañado de ganaderos y vecinos, observan el incendio. E. C.
Incendios en Asturias

Los ganaderos ven el «abandono» de la zona rural como un aliado del fuego

«La ganadería se está acabando, y a pasos agigantados. El campo se está pareciendo cada vez más a una selva», dice Héctor Álvarez

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:35

Los incendios forestales tienen un impacto significativo en la ganadería, tanto de forma directa como indirecta, causando pérdidas económicas y daños ambientales. De hecho, ... la ganadería extensiva, caracterizada por el pastoreo de animales en grandes extensiones de terreno, puede tener un papel importante tanto en la prevención como en la extinción de incendios forestales. Sin embargo, sin ganadería, el riesgo de incendios es mucho mayor.

