Los ganaderos ven el «abandono» de la zona rural como un aliado del fuego

Los incendios forestales tienen un impacto significativo en la ganadería, tanto de forma directa como indirecta, causando pérdidas económicas y daños ambientales. De hecho, ... la ganadería extensiva, caracterizada por el pastoreo de animales en grandes extensiones de terreno, puede tener un papel importante tanto en la prevención como en la extinción de incendios forestales. Sin embargo, sin ganadería, el riesgo de incendios es mucho mayor.

En Asturias el sector ganadero no atraviesa su mejor momento. Son los mismos ganaderos quienes afirman que los incendios que están afectando la región son producto de diversos factores, entre ellos, «el abandono del campo». Así lo explicó a este periódico Héctor Álvarez ganadero de Somiedo quien asegura que «hay un abandono total de los montes y del campo, que es indiscutible. Eso sumado a la sequía tan grande que estamos sufriendo, da lugar a esta barbaridad», dijo Álvarez.

Añadió que «la ganadería en Asturias se está acabando. Y a pasos agigantados. El campo se está pareciendo cada vez más a una selva. No hay más. Todos estos grupos ecologistas lo que hacen es ir en contra de los ganaderos y no tienen idea de cómo funciona el campo», aseguró el ganadero de Somiedo.

La sequía: un factor clave

Comparte este mismo sentir la ganadera de Tineo Lucía Velasco, que explica que «los montes están sin cuidar y sin limpiar desde hace años. Hay que hacer un mantenimiento periódico y riguroso y eso hay que gestionarlo. Pero claro, para esto también se requiere destinar recursos económicos. Lo que no se puede es tener los montes abandonados y llenos de maleza», criticó Velasco.

Otra cosa que ha favorecido la propagación del fuego, según esta ganadera, es la sequía unida a la falta de medios. «Con semejante sequía como la que tenemos ahora y el hecho de que no tenemos balsas de agua, no hay cortafuegos, no hay nada... es lógico que estas cosas pasen. Ya nos estamos quedando hasta sin ganaderos», destacó.

También el líder de Asturias Ganadera, Xuan Valladares, asegura que el abandono de los montes «está detrás de toda esta tragedia, con unas administraciones incapaces de ordenar el espacio para su conservación». Y continúa: «la cerrilidad del Gobierno del Principado que se niega a devolver los montes a los vecinos, los obstáculos burocráticos para que las quemas controladas sean suficientes para desmatorralizar el monte, los desbroces insuficientes, el acoso a la reciella por la sobreprotección del lobo, han producido esta deriva catastrófica», comentó Valladares.

Para él resulta absolutamente necesario que el Principado haga una buena planificación para evitar que en la próxima oleada el fuego se descontrole como está ocurriendo en estas últimas semanas. «Que aproveche al máximo las posibilidades que tienen las quemas controladas, liberalizando mucho más la quema 'mato a mato', y que invierta más en desbroces e infraestructuras antiincendios, como balsas para cargar agua. Otra clave es que se favorezca la presencia de ganado menor y para ello es imprescindible el control de las poblaciones de lobo», dijo el líder de Asturias Ganadera.

Por último, la ganadera María Rey es más prudente al analizar las posibles causas de los incendios en Asturias. Lo que sí tiene muy claro es que «cada incendio tiene un motivo distinto», y por esto no es aconsejable determinar causas todavía, ya que, «esto lo investigarán las autoridades competentes. Lo que sí es cierto es que algunos incendios son provocados y otros no, o incluso derivaron de otros incendios que se descontrolaron. Pero el descuido de los montes y la falta de desbroce es una realidad que no se puede ocultar», precisó la ganadera.