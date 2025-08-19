El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la vega del Arcenorio, en la zona alta de Ponga. N. A.
Incendios forestales en Asturias

Pastores y bomberos, héroes en el Arcenorio

La alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, destaca que «en esta zona sospechamos que la causa de los incendios ha sido la tormenta eléctrica. Con ganado arriba -en las majadas-, nadie en su sano juicio se atreve a prender fuego, y los pastores están teniendo un comportamiento ejemplar, luchando contra el incendio desde el domingo»

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 12:25

Cuando el monte prende es últimamente habitual señalar como posibles causantes del fuego a los profesionales del campo, presuntamente con la intención de limpiar ... de maleza el monte o, peor aún, de cobrar ayudas o facilitar usos urbanísticos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  2. 2 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  3. 3 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  4. 4 Seis detenidos, tres por tráfico de drogas y otros tres por violencia de género durante el Aquasella
  5. 5 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  6. 6 Incendios forestales en Asturias | El viento del Norte y la niebla dan un respiro a Cangas del Narcea mientras Degaña lucha contra el reloj
  7. 7 Fallece Teresa Miñambres, profesora del IES Jovellanos de Gijón, a los 93 años
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  9. 9 Arde una embarcación en el puerto de Luarca
  10. 10 El gobierno asturiano pide más medios en León para aplacar el fuego que amenaza al Principado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pastores y bomberos, héroes en el Arcenorio

Pastores y bomberos, héroes en el Arcenorio