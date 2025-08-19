Los alojamientos asturianos de Picos de Europa animan a las visitas porque «no hay riesgo para residentes ni turistas»

Chelo Tuya Gijón Martes, 19 de agosto 2025, 13:35 Comenta Compartir

«Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad». «No hay riesgos ni para residentes ni para turistas». Los incendios que recorren Asturias de oriente a occidente «no afectan a zonas habitadas», por lo que «la actividad turística, cultural y comercial en los municipios de la comarca se desarrolla con normalidad y en condiciones de plena seguridad». En definitiva, «la seguridad en la comarca asturiana de Picos de Europa está plenamente garantizada, lo que permite disfrutar con total confianza».

Incatur, la asociación que aglutina al sector turístico de los Picos de Europa, ha hecho público un comunicado en el que insisten en «lanzar un mensaje de tranquilidad» para evitar que las noticias sobre los incendios en la región, que han obligado, en su comarca, al cierre de la carretera a Los Lagos o el paso por la Ruta del Cares, «provoquen cancelaciones» de estancias.

«Los focos de incendio», que hoy ya están mucho más controlados, «se localizan en zonas elevadas, de difícil acceso y alejadas de las poblaciones», lo que hace que «su control sea más complejo», pero que «no implica riesgo directo para las poblaciones ni para los vecinos ni para los visitantes». Por ese motivo, animan «a quienes tenían programadas visitas o estancias» a que «mantengan sus planes con normalidad», para que «la alarma genere un impacto negativo en la vida local y en el sector turístico».

Aplauso a pastores y ganaderos

No ven los empresarios de la comarca asturiana con la misma tranquilidad lo que está ocurriendo en la vertiente leonesa de Picos de Europa. De hecho, Incatur pide «que se declare la situación 3 de alerta para el Valle de Valdeón», donde «la situación es especialmente grave, ya que no cuenta con medios ni con ayudas directas para combatir el fuego».

Recuerdan, además, que la gestión del Parque Nacional «es competencia del Estado y, actualmente, del de Picos de Europa no dispone de medios para la lucha contra el fuego». Y destacan «la figura del pastor y del ganadero», quienes, dicen, «desde hace años vienen advirtiendo sobre la falta de limpieza y mantenimiento de las montañas». Un aviso no atendido «y hoy vemos las consecuencias».