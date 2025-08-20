La lluvia alivia la situación en los montes, aunque Degaña y Somiedo aún preocupan Vuelven a estar operativas las rutas de Cabrales y Ponga, quedando ya únicamente suspendidas las de la reserva de Somiedo

Una nave ganadera de Cangas del Narcea, con sus balas de paja calcinadas, en medio de un paisaje arrasado por las llamas.

Ana Moriyón Gijón Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:28

Llueve, pero no lo suficiente. Las condiciones meteorológicas han supuesto un alivio y permitido a los Servicios de Emergencias del Principado de Asturias dar pasos importantes en las labores de extinción, pero lo cierto es que la jornada concluyó sin avances significativos, al mantenerse activos cinco incendios forestales de los catorce registrados, mientras siete se dan por controlados y dos más por estabilizados. Preocupan principalmente el incendio de Somiedo y Cangas del Narcea (originado en Orallo, León) y el de Degaña (procedente de Anllares, también en León).

De hecho, los efectivos asturianos ya trabajan desde la provincia vecina para tratar de controlar el frente norte del incendio que amenaza al concejo de Degaña. «Se está actuando con maquinaria pesada en la cumbre para intentar frenar el fuego y evitar que alcance Degaña e Ibias, mediante las correspondientes barreras defensivas que se están ejecutando», explicó el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Con respecto al incendio de Genestoso-Somiedo, procedente del foco leonés de Orallo, se continúan realizando tareas de remate y perimetración por tierra, que se han complementado a lo largo de la tarde con descargas de helicóptero. El flanco cercano a Genestoso continúa estabilizado y el de Llamera, controlado. Por su parte, en la zona de Somiedo (Villar de Vildas) se continúa revisando el perímetro y se trabaja en las áreas más complicadas con medios aéreos.

En el incendio de Caunedo-Gúa-Perlunes (Somiedo) ha estado destinado el helicóptero de Navarra, y en momentos puntuales se ha reforzado el trabajo con medios aéreos del SEPA. Por tierra permanecen movilizados Bomberos de Asturias, dos empresas forestales y bomberos procedentes de Andorra, que este miércoles llegaron a Asturias dentro de la cooperación que mantiene el Gobierno de España.

A partir de este jueves vuelven a estar operativas las rutas que se habían suspendido como medida preventiva entre Poncebos-Sotres, Arenas-Poncebos y la que afecta a la Reserva de la Biosfera de Ponga. Se suman así al servicio del Funicular de Bulnes, la ruta a los Lagos de Covadonga y la de la Reserva de Muniellos. Permanece suspendida únicamente la ruta que da acceso a la Reserva de la Biosfera de Somiedo.