La estrategia política marca la negociación de los presupuestos en vísperas del debate sobre el estado de la región El Gobierno del Principado tiende la mano para negociar las cuentas de 2026 mientras PP, Foro y Covadonga Tomé recriminan a Adrián Barbón su «juego político»; IU y la diputada del Grupo Mixto reprochan a la derecha su nulo interés por negociar

Ana Moriyón Gijón Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:15 Comenta Compartir

La estrategia política marcará la negociación de los presupuestos del Principado de Asturias de 2026 y centrará el debate del estado de la región, que se celebrará la próxima semana. Las recientes declaraciones de Adrián Barbón, tendiendo la mano al PP para alcanzar un acuerdo centrado en educación y prevención de incendios en el ecuador de la legislatura, no han logrado, al menos por ahora, acercar posturas entre los dos principales partidos de la Junta General. Todo lo contrario. Han avivado la confrontación política entre los grandes bloques.

Por un lado, el PP ha recibido este llamamiento como parte de un «juego político para intentar que parezca que el PP no quiere apoyar algunas partidas», en palabras del líder del partido, Álvaro Queipo, en declaraciones a la Cadena Ser. Tanto Queipo como el secretario general y diputado de Foro en la Junta, Adrián Pumares, están convencidos de que las cuentas del próximo año saldrán adelante nuevamente con el apoyo de la exdiputada de Podemos y actual líder de Somos, Covadonga Tomé, por lo que consideran que el resto será un mero «baile de declaraciones e intenciones» por parte del equipo de Adrián Barbón.

«El gobierno antepone la comodidad a las necesidades de Asturias y es más fácil alcanzar un acuerdo con alguien que no tiene concejales ni representa a ningún partido. Sale más barato», afirmó Pumares, quien aclaró que acudirá a la negociación con propuestas y la intención de buscar consensos, aunque también enumeró motivos por los que desconfía del Ejecutivo de Barbón. «Este gobierno está atrapado en brazos de IU y cada vez más desconectado de la realidad. Y no lo dice solo la oposición, también las bases socialistas», espetó. Negó, eso sí, que su acuerdo de colaboración parlamentaria con el PP vaya a condicionar su voto final. «Aunque parece que Barbón no lo entienda», añadió en respuesta al presidente autonómico, que en una reciente entrevista en la Rtpa dio por hecho que no contaría con el respaldo del diputado de Foro por su pacto con los populares.

Por otro lado, IU-Convocatoria por Asturias, socio del PSOE en el Gobierno regional, entiende que la mano tendida de Barbón al principal partido de la oposición es una «obligación» de cualquier gobierno de buscar un acuerdo político lo más amplio posible en torno a los presupuestos, pero reconoció que su grupo no tiene ninguna expectativa de que prospere. «Desconfiamos de la voluntad del PP de llegar a ningún acuerdo. Nos lo han demostrado en los últimos dos años, cuando no hicieron ni una sola propuesta constructiva», señaló Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturias. Vegas, sin embargo, destacó el papel de su formación en las políticas transformadoras del Ejecutivo. «Somos la fuerza que necesita un PSOE que a veces remolonea en esa política transformadora», llegó a decir.

Por su parte, la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé ha vuelto a reivindicar el valor de su voto, que permite una mayoría de izquierdas en la Junta General, como «clave» en la negociación presupuestaria, y calificó de «juego político» la mano tendida del presidente autonómico al PP. «Entendemos el juego político, pero no habrá ningún gran pacto entre PSOE y PP. Por eso pedimos al presidente que se ponga a trabajar con seriedad y rigor», reprochó Tomé, quien frente a las manifestaciones de PP y Foro aseguró que por el momento «no hay absolutamente nada pactado» con el Gobierno regional y criticó a la derecha de no molestarse ni en presentar propuestas en la negociación presupuestaria porque por «pura estrategia política no van a apoyar los presupuestos». «Eso sí es lo barato», respondió a Pumares.

En medio del debate, el grupo parlamentario de Vox, al que el presidente autonómico ha apartado de cualquier negociación, lanza dardos a uno y otro lado. Carga duramente contra el Gobierno de Adrián Barbón y dice estar a la espera de ver cómo reaccionará el PP a la mano tendida del PSOE. «Ya sabemos que según cómo sopla el viento se ponen de un lado o de otro», criticó el diputado Javier Jové.