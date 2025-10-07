El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marcelino Marcos Líndez, Guillermo Peláez y Alejandro Calvo, tras el Consejo de Gobierno. Juan Carlos Román

El Principado de Asturias reclama la bonificación total del peaje del Huerna aunque sea por «decreto»

Alejandro Calvo tacha de «trilero» al PP por llevar el debate al Congreso y confirma el voto en contra del PSOE. «No hay que convencer a los diputados de nada»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Oviedo

Martes, 7 de octubre 2025, 06:53

El Gobierno del Principado trató ayer de orillar el debate político en torno a la supresión del peaje del Huerna, poniendo el foco en ... las «razones jurídicas» recogidas en el dictamen de la Comisión Europea, que interpreta que la prórroga fue ilegal. Un dictamen «determinante» que, defiende el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ampara cualquier actuación que pueda adoptar a partir de ahora el Ejecutivo regional, administrativa o jurídica, en colaboración con Galicia y Castilla y León.

