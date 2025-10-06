Calvo tacha de «trilero» al PP por llevar el debate del Huerna al Congreso y dice que «no hay nada de qué convencer» al PSOE

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, fue este lunes especialmente duro con el PP tras anunciar la semana pasada ... que llevará el debate en torno a la supresión del Huerna al Congreso de los Diputados. Calvo, que entiende «legítimo» que Podemos haga lo propio después de que fuera un exdiputado de la formación morada, Daniel Ripa, quien interpusiera la denuncia ante la Comisión Europea que ha propiciado el escenario actual, habló de «trilerismo» en el caso de la iniciativa parlamentaria de los populares: una proposición no de ley en la que busca el respaldo de la Cámara Baja para instar al Gobierno central a suprimir el peaje.

Calvo comenzó reconociendo su «preocupación» sobre el hecho de que este tipo de debates políticos paralelos puedan romper la unidad alcanzada en el seno de la Alianza por las Infraestructuras y que, en su opinión, ha sido posible gracias a la «generosidad» del Gobierno regional tras poner «en un segundo plano la responsabilidad de la prórroga», recordando eso sí que fue el Gobierno del PP quien la autorizó.

Por eso, calificó la iniciativa parlamentaria de los populares de «cortina de humo», «muestra de cinismo», «trampa» y una mera estrategia política para «poner el foco en lo que van a votar dos diputados para ver si entra en una contradicción». Una «jugada» en la que el Gobierno regional no está dispuesto a entrar y que, pese al compromiso de liderar la batalla jurídica, política y social contra el peaje del Huerna, el consejero del ramo ya avisa de que no pedirá el apoyo del grupo parlamentario socialista ni de los dos diputados asturianos a este tipo de iniciativas. «Es pura hipocresía y no hay nada de qué convencer».

El consejero realizaba estas declaraciones tras participar en la reunión semanal del Consejo de Gobierno en la que, explicó, hizo un balance de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora y quiso poner el foco en las “razones jurídicas” recogidas en el dictamen de la Comisión Europea y que respaldan cualquier actuación. Comentó también que su consejería está “avanzando” en algunos frentes de colaboración con Galicia y Castilla y León, inicialmente de forma “administrativa”, pero que serán la “antesala” de los pasos jurídicos que puedan llevarse a cabo en el futuro.

Reconoció que estos días había tenido contactos con el secretario de Estado de Transportes, a quien Calvo le trasladó “nuestra posición de que actuaremos sobre razones jurídicas, no sobre posicionamientos políticos”, y se comprometió a trabajar “lo más rápido posible” para poder llegar al próximo 17 de octubre, fecha en la que se ha convocado la movilización social, con los deberes hechos. “Queremos llegar con actuaciones concretas porque el nivel de preocupación que tienen no sólo los representantes de la Alianza, sino toda la sociedad asturiana, así lo exige”.