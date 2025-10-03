El debate sobre el peaje del Huerna llegará al Congreso de los Diputados de la mano del PP
El PP registra una iniciativa para exigir la eliminación de los peajes en la A-66 y en la AP-9 en Galicia y pide a los diputados socialistas asturianos «que se pongan en el lugar correcto de la historia»
Gijón
Viernes, 3 de octubre 2025, 12:38
El debate sobre la supresión del peaje del Huerna llegará al Congreso. Los diputados nacionales del PP por Asturias y Galicia acaban de presentar ... una iniciativa parlamentaria conjunta con la que pretenden instar al Gobierno de Pedro Sánchez a suprimir tanto el peaje que afecta a la AP-66, principal vía de comunicación entre Asturias y Castilla y León, como el de la AP-9. Así lo anunciaron este viernes el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, quienes retaron al Ministerio de Transportes a tomar la iniciativa antes de recibir el mandato del Congreso.
El PP deberá, eso sí, conseguir apoyos suficientes en la Cámara Baja para sacar adelante la propuesta. En este sentido, el presidente de los populares asturianos instó a los diputados nacionales del PSOE por Asturias a respaldar la iniciativa y situarse «en el lado correcto de la historia». «El principal aliado que esperaría encontrar serían los diputados del Partido Socialista de Asturias», reclamó Queipo, que espera que el PSOE confirme «cuanto antes» si apoyará o no la propuesta.
«Sería un error y sería situarse en el lado incorrecto de la historia que los diputados del Partido Socialista, por no ofender a Pedro Sánchez, no votasen esta iniciativa con un mandato claro para que el peaje se elimine de forma inmediata», retó.
