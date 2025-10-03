El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Un conductor abona el importe del peaje del Huerna. Arnaldo García
Peaje en Asturias

El debate sobre el peaje del Huerna llegará al Congreso de los Diputados de la mano del PP

El PP registra una iniciativa para exigir la eliminación de los peajes en la A-66 y en la AP-9 en Galicia y pide a los diputados socialistas asturianos «que se pongan en el lugar correcto de la historia»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:38

Comenta

El debate sobre la supresión del peaje del Huerna llegará al Congreso. Los diputados nacionales del PP por Asturias y Galicia acaban de presentar ... una iniciativa parlamentaria conjunta con la que pretenden instar al Gobierno de Pedro Sánchez a suprimir tanto el peaje que afecta a la AP-66, principal vía de comunicación entre Asturias y Castilla y León, como el de la AP-9. Así lo anunciaron este viernes el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, quienes retaron al Ministerio de Transportes a tomar la iniciativa antes de recibir el mandato del Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  3. 3

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  4. 4

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  5. 5

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  6. 6

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  7. 7 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  8. 8 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  9. 9

    Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050
  10. 10 Octubre llena la agenda de Asturias: todos los planes del fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El debate sobre el peaje del Huerna llegará al Congreso de los Diputados de la mano del PP

El debate sobre el peaje del Huerna llegará al Congreso de los Diputados de la mano del PP