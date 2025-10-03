Asturias, Castilla y León y Galicia se unen para exigir la supresión de los peajes

Asturias, Galicia y Castilla y León trabajarán de forma «coordinada» para exigir al Ministerio de Transportes la supresión de los peajes de la AP- ... 66 y de la AP-9, cuyas prórrogas fueron declaradas ilegales de acuerdo con un reciente dictamen de la Comisión Europea. Así lo confirmó este viernes el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, en una entrevista en la TPA.

El consejero explicó que, llegados a este punto, y tras disponer «negro sobre blanco» de con razones jurídicas que acreditan la ilegalidad de la prórroga del peaje, las tres comunidades llevarán a cabo acciones «coordinadas, en la medida de lo posible», siendo el primer paso «solicitar información adicional sobre el expediente».

Calvo reconoció que existe un «desacuerdo político» con el Gobierno de España, pero restó importancia a las críticas vertidas desde el Ministerio, en las que se advertía de que la postura del consejero suponía favorecer «el discurso ventajista, cínico y mentiroso». Consideró que forma parte del «juego mediático» y dudó de que las declaraciones fueran del propio ministro de Transportes, Óscar Puente, atribuyéndolas a otras fuentes «anónimas» del Ministerio. Calvo remarcó que el ministro conoce de primera mano la posición del Gobierno regional y de la FSA sobre el peaje, y recordó que él ya no sólo defiende la postura del Principado sino la de «toda la sociedad asturiana».

Mientras se resuelven los procesos judiciales, insistió en la demanda de la Alianza por las Infraestructuras para que el Gobierno central bonifique al 100% el peaje, si bien asumió que habría que incluir la medida en los Presupuestos Generales del Estado. «Esa es la mejor herramienta», señaló, aunque añadió que existen otras vías, como los reales decretos.