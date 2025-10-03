El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Vehículos superando las cabinas de pago en la autopista del Huerna Arnaldo García

Asturias, Castilla y León y Galicia se unen para exigir la supresión de los peajes

El consejero Alejandro Calvo anuncia acciones «coordinadas» tras el dictamen de la Comisión Europea que declaró ilegales las prórrogas de la AP-66 y de la AP-9

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:20

Comenta

Asturias, Galicia y Castilla y León trabajarán de forma «coordinada» para exigir al Ministerio de Transportes la supresión de los peajes de la AP- ... 66 y de la AP-9, cuyas prórrogas fueron declaradas ilegales de acuerdo con un reciente dictamen de la Comisión Europea. Así lo confirmó este viernes el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, en una entrevista en la TPA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

