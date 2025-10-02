Calvo contesta a Transportes tras consultar con la UE: Bruselas sí «ha desentrañado ilegalidades» en el Huerna

Con mucha calma y tras mantener un encuentro con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE) para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, el ... consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, ha salido esta mañana al paso de las acusaciones vertidas ayer contra él por parte de fuentes del Ministerio de Transportes sobre la legalidad o ilegalidad de la prórroga y concesión del peaje del Huerna hasta 2050, que el Principado afirma querer anular al existir un dictamen de la CE elaborado por un equipo coordinado precisamente por Stéphane Séjourné, en el que se afirma que dichas actuaciones no se ajustan al derecho comunitario.

Las mencionadas fuentes ministeriales cargaron ayer contra Alejandro Calvo, aseverando que «la Comisión Europa, en ningún caso, ha considerado ilegal la concesión de la AP-66, como plantea el consejero Alejandro Calvo». Tal vez obviando la existencia del dictamen que menciona el propio consejero. E insistieron en que «esa es una decisión que no se corresponde con este procedimiento sino a una resolución judicial hasta ahora inexistente. Y ante esa situación, por tanto, las declaraciones de Alejandro Calvo sólo pueden entenderse des el punto de vista de una opinión» con el que el consejero se situaría, siempre según las fuentes del ministerio, a favor del partido que gobernaba cuando se decidió la prórroga: «Son declaraciones que sólo favorecen al discurso ventajista, cínico y mentiroso del PP».

A las fuentes del ministerio ya les respondió esta mañana el socio en el Gobierno del Principado, Ovidio Zapico, que reclamó «respeto institucional» al ministro, Óscar Puente, y le insistió en que «Asturias no es menos que cualquier otra comunidad».

Calvo y la legalidad europea

Poco después, y tras asistir en el Fórum Europa de Madrid a una conferencia del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE) para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, con el que mantuvo un encuentro previo a la charla, Alejandro Calvo insistió en la idea de que el dictamen de la CE sobre la adecuación o no del proceso llevado a cabo para prorrogar el peaje a la propia legalidad de la CE es toda una garantía de que existen «ilegalidades», más allá de que exista o no una sentencia judicial. En este sentido, Calvo recordó que «las reglas de juego europeas y, por tanto, la legalidad europea, es básica para construir un nuevo modelo de desarrollo de la Unión Europea en un nuevo marco global donde industrias como las de la Defensa, tan importante ahora en Asturias van a tener gran relevancia, y donde evidentemente procedimientos que tienen que ver con el cumplimiento de estas reglas también lo tienen«.

Así, hiló su comentario el consejero con su agradecimiento «al vicepresidente de la Comisión el trabajo realizado por la comisión respecto del peaje del Huerna, de la AP-66», y le mostró «el respaldo unánime de la sociedad asturiana y también del Gobierno de Asturias porque hayan sido capaces de desentrañar una serie de irregularidades e ilegalidades» acaecidas en el proceso de la prórroga del peaje hasta 2050 decidida en 2000 por el Gobierno de José María Aznar.

E insistió Calvo en que dichas irregularidades e ilegalidades a las que hace referencia el dictámen de la CE «van a ser la base, la razón jurídica sobre la que tiene que avanzar el proceso en Europa y sobre la que Asturias también va a avanzar en el ámbito estatal tanto en la parte administrativa como jurídica. Así que ha sido un encuentro muy interesante y fructífero«. Así de tranquilo.