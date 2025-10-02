El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Alejandro Calvo (segundo por la derecha) en la mesa principal del acto del Fórum Europa, durante la conferencia del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné E. C.
Batalla del peaje

Calvo contesta a Transportes tras consultar con la UE: Bruselas sí «ha desentrañado ilegalidades» en el Huerna

El consejero de Movilidad indica que el dictamen de la Comisión Europea será la base «y la razón jurídica sobre la que tiene que avanzar el proceso en Europa y sobre la que Asturias va a avanzar también en el ámbito estatal»

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:38

Comenta

Con mucha calma y tras mantener un encuentro con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE) para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, el ... consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, ha salido esta mañana al paso de las acusaciones vertidas ayer contra él por parte de fuentes del Ministerio de Transportes sobre la legalidad o ilegalidad de la prórroga y concesión del peaje del Huerna hasta 2050, que el Principado afirma querer anular al existir un dictamen de la CE elaborado por un equipo coordinado precisamente por Stéphane Séjourné, en el que se afirma que dichas actuaciones no se ajustan al derecho comunitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  2. 2 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  3. 3

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  4. 4

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  5. 5

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  6. 6

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»
  7. 7 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón
  8. 8

    Brecha entre el Gobierno central y el Principado: Transportes acusa a Calvo de «favorecer el discurso cínico y mentiroso del PP» sobre el Huerna
  9. 9 «En la playa se lo pasan mejor que en el parque»: así fue la vuelta de los perros a San Lorenzo
  10. 10 Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Calvo contesta a Transportes tras consultar con la UE: Bruselas sí «ha desentrañado ilegalidades» en el Huerna

Calvo contesta a Transportes tras consultar con la UE: Bruselas sí «ha desentrañado ilegalidades» en el Huerna