Alejandro Calvo: «Si yo fuera responsable del Gobierno de España, el Huerna estaba bonificado al 100%»

El Gobierno de Asturias está lanzando la batalla del Huerna, movimiento social, político y jurídico que busca aprovechar el dictamen de la Comisión ... Europea que pone en cuestión la legalidad del actual contrato de concesión del peaje para, en base a ello, anular el mismo. El presidente del Principado, Adrián Barbón, tiene encomendada esta iniciativa al consejero Alejandro Calvo, quien se muestra taxativo: «Si yo fuera responsables del Gobierno de España, no les quepa ninguna duda de que mañana estaría bonificado al 100% el peaje del Huerna«.

En la víspera el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, rehusó abordar el rescate del Huerna y de la AP-9 gallega aduciendo que el coste sería «milmillonario«. »La gente debe entender que so la prórroga del peaje es ilegal no puede generar efectos y es ahí donde está el centro del asunto, no en evaluar cuánto cuesta un rescate, sino en que se apruebe su nulidad y que el coste del rescate sea una consecuencia de ello«, opuso hoy el consejero asturiano. »Entre tanto, si no se ve absolutamente viable o se considera que el dictamen de la UE no es causa jurídica suficiente, se debe bonificar desde ya al 100% el peaje, eso sí sabemos lo que supone, unos 48 millones cada año, que es lo que ahora pagan los usuarios«, apuntó.

Como medida de presión la Alianza de las Infraestructuras, foro que reúne al Principado con los partidos, agentes sociales, cámaras de comercio, patronales del transporte y asociaciones de usuarios, ha convocado una manifestación el próximo 17 de octubre, en la plaza de la Escandalera, Oviedo. Sigue así la estela de las que en los años 80 protagonizó la plataforma pro variante y, antes, en 1881, movilizó a toda la sociedad asturiana en contra del proyecto que el Estado impulsaba para ejecutar una rampa ferroviaria de Pajares con una pendiente que ahorraba costes pero limitaba el tráfico de mercancías.

La Alianza emitió ayer una declaración conjunta y el consejero anunció hoy que activará un sistema para que «multitud de colectivos y asociaciones puedan adherirse a través del buzón de la consejería». Calvo respondía así a preguntas de Foro en la comisión de movilidad de la Junta General, donde, atendiendo a otra cuestión en relación al vial de Jove, declaró que «Asturias tiene el peso que tiene, pero juntos tenemos más fuerza».