El consejero de Movilidad de Asturias, Alejandro Calvo, en la Junta General. Pablo Nosti
Batalla del peaje

Alejandro Calvo: «Si yo fuera responsable del Gobierno de España, el Huerna estaba bonificado al 100%»

El consejero invita a la la ciudadanía a adherirse a la declaración que exige la supresión del peaje: «El peso de Asturias es el que es, pero juntos somos más fuertes»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:23

El Gobierno de Asturias está lanzando la batalla del Huerna, movimiento social, político y jurídico que busca aprovechar el dictamen de la Comisión ... Europea que pone en cuestión la legalidad del actual contrato de concesión del peaje para, en base a ello, anular el mismo. El presidente del Principado, Adrián Barbón, tiene encomendada esta iniciativa al consejero Alejandro Calvo, quien se muestra taxativo: «Si yo fuera responsables del Gobierno de España, no les quepa ninguna duda de que mañana estaría bonificado al 100% el peaje del Huerna«.

