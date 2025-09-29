El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reunión de la Alianza por las Infraestructuras que tuvo lugar esta mañana en Oviedo.

Principado reclamará al ministerio la bonificación del 100% del peaje del Huerna mientras se resuelve su supresión

El Gobierno regional estudiará iniciar también en España acciones judiciales para exigir la supresión y convoca a los asturianos a una gran movilización

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:48

Llega con un año de retraso, el tiempo que pasó desde que la Junta General aprobara una proposición impulsada por Foro para explorar todas las ... opciones para la eliminación del peaje del Huerna, pero llega. El Principado ha decidido dar el paso al frente y liderar, como así se lo venían demandado partidos y agentes sociales, las acciones políticas, judiciales y sociales que permitan poner fin a un agravio, uno más, como es que los asturianos tengamos que pagar por entrar y salir de nuestra región. Reunió este lunes el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, la Alianza por las Infraestructuras, y en ella anunció las medidas que llevará a cabo su Gobierno después que de que el Ejecutivo central haya decidido hacer caso omiso al dictamen de julio pasado de la Comisión Europea por la que se declara ilegal el peaje del Huerna. Son medidas que se circunscriben a los ámbitos políticos, administrativos y sociales. Y de todos ellas, sólo una tiene un plazo concreto. Una fecha y un lugar, para ser exactos: el próximo 17 de octubre, a las 19 horas, en la plaza de la Escandalera de Oviedo. Ahí ha convocado el Principado a la sociedad asturiana a una concentración para exigir al Gobierno que preside Pedro Sánchez la supresión del peaje y dejar claro el sentir de los asturianos contra los agravios que sufre la región en materia de comunicaciones

