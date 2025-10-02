El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Ovidio Zapico exige al ministro Óscar Puente que «recupere la institucionalidad propia de su cargo y deje de lado el partidismo» sobre el peaje

El socio de gobierno de Adrián Barbón advierte al PSOE nacional de que el diputado asturiano Rafael Cofiño «únicamente defenderá el interés de Asturias en el Congreso de los Diputados, por encima de cualquier otro, e independientemente de siglas u oportunismos políticos» si el debate llega al Congreso

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:22

El Gobierno de Asturias se compone de dos fuerzas políticas, y esta mañana ha sido Convocatoria por Asturias-IU, en la persona del consejero de ... Vivienda y coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, la que ha saltado a responder a las fuentes del Ministerio de Transportes que ayer acusaron al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, de «al discurso ventajista, cínico y mentiroso del PP sobre el peaje del Huerna». Llegados a este nivel de acusaciones, Zapico indicó esta mañana que «como miembro del Gobierno de coalición del Principado de Asturias reclamo al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que recupere la institucionalidad propia de su cargo y deje de lado el partidismo en lo que se refiere al relativo a la reclamación de Asturias respecto al peaje del Huerna».

