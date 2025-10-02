Ovidio Zapico exige al ministro Óscar Puente que «recupere la institucionalidad propia de su cargo y deje de lado el partidismo» sobre el peaje

El Gobierno de Asturias se compone de dos fuerzas políticas, y esta mañana ha sido Convocatoria por Asturias-IU, en la persona del consejero de ... Vivienda y coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, la que ha saltado a responder a las fuentes del Ministerio de Transportes que ayer acusaron al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, de «al discurso ventajista, cínico y mentiroso del PP sobre el peaje del Huerna». Llegados a este nivel de acusaciones, Zapico indicó esta mañana que «como miembro del Gobierno de coalición del Principado de Asturias reclamo al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que recupere la institucionalidad propia de su cargo y deje de lado el partidismo en lo que se refiere al relativo a la reclamación de Asturias respecto al peaje del Huerna».

Sigue Zapico la argumentación que esgrime el presidente del Principado, Adrián Barbón, sobre defender primero los intereses de Asturias que los del partido, y con la libertad que le da su militancia, aumenta su intensidad, al expresar que «el Gobierno progresista y reformista del Principado no está para dar alas a nadie que no sea Asturias. Esto no es una batalla partidista. Es una lucha justa del pueblo asturiano contra una injusticia que la estrangula económicamente».

Por todo ello, y en comunión con sus socios de Gobierno, Zapico postula que el «Ejecutivo de Asturias lidera una reclamación cimentada en la unidad y el consenso tanto de los partidos políticos con representación en la Junta General del Principado, como de la sociedad civil».

Del mismo modo, reclama Zapico «al ministro Óscar Puente que sea respetuoso con esa voluntad de los asturianos y que trate a su Gobierno con la institucionalidad que merece», porque «Asturias no es más que ningún otro territorio, pero tampoco menos que Galicia, Cataluña u otra comunidad autónoma, y por tanto, reitero el compromiso de Izquierda Unida Convocatoria por Asturies de ponerse en frente de cualquier partido o Gobierno que intente tratar a Asturias como una región de segunda o la menosprecie arrastrándola a la batalla meramente partidista».

Rafael Cofiño, con Asturias

Por otro lado, y con sumo interés, Zapico lanza una advertencia para el caso de que el conflicto sobre el peaje del Huerna llegase a debatirse en el Congreso. En tal eventualidad, «anuncio también que el diputado nacional de Izquierda Unida Convocatoria por Asturies, Rafael Cofiño, únicamente defenderá el interés de Asturias en el Congreso de los Diputados, por encima de cualquier otro, e independientemente de siglas u oportunismos políticos».

Hecha esa advertencia, Zapico insiste en que «solicito al ministro que recupere la institucionalidad propia de las relaciones entre Gobiernos, respete a Asturias y escuche la voluntad de los asturianos y las asturianas». Y aprovecha para, como ayer hiciera Barbón, llamar a los asturianos a la movilización contra el peaje del próximo 17 de octubre, al afirmar que esa voluntad de los asturianos, «estoy seguro, se convertirá en una reclamación atronadora en la movilización a la que todos estamos convocados el próximo día 17 de octubre».