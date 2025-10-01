Brecha entre el Gobierno central y el Principado: Transportes acusa a Calvo de «favorecer el discurso cínico y mentiroso del PP» sobre el Huerna

El Huerna provoca ya fuego cruzado entre el Gobierno de Asturias y el de España. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano ... , cerró la puerta a un eventual rescate de la autopista León-Campomanes (AP-66) recordando que la concesión tiene vigencia hasta 2050 y la operación conjunta con la AP-9 gallega tendría un coste «milmillonario». A ese enfoque replicó el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, situando la cuestión en un marco distinto: «La gente debe entender que si la prórroga del peaje es ilegal no puede generar efectos y es ahí donde está el centro del asunto, no en evaluar cuánto cuesta un rescate, sino en que se apruebe su nulidad y que el coste del rescate sea una consecuencia de ello». También aseguró que si él fuera responsable del Gobierno de España «no les quepa ninguna duda de que mañana estaría bonificado al 100% el peaje del Huerna».

La reflexión no ha gustado en el Ministerio de Transportes. Fuentes del departamento que rige Óscar Puente señalan que «la Comisión Europa, en ningún caso, ha considerado ilegal la concesión de la AP-66, como plantea el consejero Alejandro Calvo. Esa es una decisión que no se corresponde con este procedimiento sino a una resolución judicial hasta ahora inexistente. Y ante esa situación, por tanto, las declaraciones de Alejandro Calvo sólo pueden entenderse desde el punto de vista de una opinión».

Redirigen estas fuentes ministeriales el debate de nuevo hacia la responsabilidad de que en el año 2000 se ampliase la concesión. Así, desde Transportes insisten en que «este tipo de manifestaciones del consejero desvían la atención sobre la verdadera responsabilidad de esta lamentable situación que corresponde al PP durante la etapa de gobierno de José María Aznar y, por tanto, son declaraciones que se convierten en munición de que se le suministra a aquellos que provocaron la prórroga de este peaje injusto y lesivo para los asturianos. Son declaraciones que sólo favorecen al discurso ventajista, cínico y mentiroso del PP».

Es más, se subraya desde Transportes que el consejero «deja de lado en su argumentación que la prórroga de la concesión de la autopista de peaje AP-66 fue aprobada en el año 2000, con Aznar, hasta el año 2050. Si estamos en esta situación, por tanto, es responsabilidad única y exclusiva de los gobiernos del Partido Popular. Le corresponde al PP explicar los motivos por los que adoptó una decisión que claramente es perjudicial para los ciudadanos y por los que ahora pide un rescate que sólo engordará la cuenta de resultados de las concesionarias beneficiadas en su día por el PP además de ser una carga para el conjunto de los ciudadanos».

Del mismo modo, desde el departamento de Óscar Puente se acusa también a Alejandro Calvo de que «olvida que para paliar la gestión del PP que alargó injustamente los peajes de la autopista, este Gobierno ha apostado con el presidente Pedro Sánchez por una ambiciosa política de bonificación de peajes de esa autopista. Desde 2018 y hasta final junio de este año, los usuarios se han ahorrado más de 58,5 millones de euros al circular por la AP-66, en bonificaciones directas o limitando la subida de los peajes».

El propio ministro fue interpelado ayer en el Senado por el caso de la AP-9, concesión cuya legalidad pone en cuestión también la UE dentro del mismo procedimiento que afecta a la AP-66 asturleonesa. Puente señaló que el líder de los socialistas gallegos «nunca será incoherente» pidiendo la gratuidad de la infraestructura, porque la «ha defendido siempre». En cambio cargó contra el PP por haber sido un Gobierno de José María Aznar quien prorrogó las concesiones («le parecía que eran poco») y deslizó que el expresidente «sigue mandando en el PP actualmente».