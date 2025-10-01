El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero Alejandro Calvo y el ministro Óscar Puente, hace dos semanas, en una charla que el segundo dio en la sede del PSOE. E. C.
Peaje del Huerna

Brecha entre el Gobierno central y el Principado: Transportes acusa a Calvo de «favorecer el discurso cínico y mentiroso del PP» sobre el Huerna

Asegura que la UE «en ningún caso ha considerado ilegal la concesión» e insta al Principado a «no desviar la atención»

Octavio Villa
Ramón Muñiz

Octavio Villa y Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:12

El Huerna provoca ya fuego cruzado entre el Gobierno de Asturias y el de España. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano ... , cerró la puerta a un eventual rescate de la autopista León-Campomanes (AP-66) recordando que la concesión tiene vigencia hasta 2050 y la operación conjunta con la AP-9 gallega tendría un coste «milmillonario». A ese enfoque replicó el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, situando la cuestión en un marco distinto: «La gente debe entender que si la prórroga del peaje es ilegal no puede generar efectos y es ahí donde está el centro del asunto, no en evaluar cuánto cuesta un rescate, sino en que se apruebe su nulidad y que el coste del rescate sea una consecuencia de ello». También aseguró que si él fuera responsable del Gobierno de España «no les quepa ninguna duda de que mañana estaría bonificado al 100% el peaje del Huerna».

