El presidente Adrián Barbón, en 2023, en una manifestación del 8M. EFE
Peaje en Asturias

El Principado de Asturias invita a colectivos y asociaciones a sumarse a la declaración que exige la supresión del peaje del Huerna

Activará un sistema en el que habrá que enviar un correo electrónico a la Consejería de Movilidad: «Asturias tiene el peso que tiene, pero juntos tenemos más fuerza»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 05:58

El Principado lanza la batalla del Huerna, movimiento social, político y jurídico que busca aprovechar el dictamen de la Comisión Europea que pone en ... cuestión la legalidad del actual contrato de concesión del peaje de la autopista León-Campomanes (AP-66) para, en base a ello, lograr su anulación.

